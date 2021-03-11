الإمارات بطلاً لدوري الشباب

معتصم عبدالله (دبي)

توج فريق الإمارات بطلاً لدوري الشباب لموسم 2020- 2021، بتغلبه على ضيفه شباب الأهلي «الوصيف» 3-1 في «الجولة 14» والأخيرة للمسابقة، ليرفع «الصقور» الذي حسم اللقب مبكراً، قبل انطلاقة الجولة رصيده إلى 33 نقطة، مقابل 26 نقطة لـ «الفرسان» الوصيف.

وحسم «الصقور» لقب النسخة الأولى للدوري، بعدما حصد الفوز في 10 مباريات، مقابل التعادل في ثلاثة لقاءات، والخسارة في مباراة واحدة أمام دبا الفجيرة 1-2، في الجولة الثالثة، وتصدر «الصقور» قائمة الأقوى هجوماً برصيد 36 هدفاً، والأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

واقتصرت المشاركة في النسخة الجديدة لمسابقة دوري الشباب على 8 أندية فقط، أبدت رغبتها في خوض المنافسة، ممثلة في شباب الأهلي «دوري المحترفين»، بجانب أندية دوري الدرجة الأولى دبا الفجيرة، العروبة، العربي، الإمارات، البطائح، إضافة إلى الرمس الذي تقتصر مشاركاته على منافسات المراحل السنية، في ظل عدم وجود فريق أول.

وتوازي مسابقة «دوري الشباب» التي تسمح بمشاركة لاعبين مواليد أعوام 2000، 2001، 2002 و2003، والتي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة، دوري الخليج العربي تحت 21، التي تنظمها رابطة المحترفين وتقتصر فيها المشاركة على أندية دوري الخليج العربي، فيما تشمل بقية مسابقات المراحل السنية الأخرى فئات «الشباب تحت 18، الناشئين تحت 17 و16، الأشبال تحت 15 و14 و13 و12 ومدارس الكرة».

ووفرت مسابقة دوري الشباب رافداً مهماً لأندية دوري الدرجة الأولى، على صعيد اللاعبين المؤهلين للعب في الفريق الأول، الأمر الذي يساعد الأندية، حال صعودها إلى «المحترفين»، إلى تواجد مجموعة جاهزة من اللاعبين لخوض مباريات دوري الخليج العربي تحت 21، المعروف بلقب «دوري الرديف»، وتستفيد في المقابل أندية أخرى في «المحترفين» تملك أعداداً كبيرة من اللاعبين أمثال شباب الأهلي، من منح الفرصة للاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة المستمرة.



