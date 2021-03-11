بني ياس والنصر.. «لون الوصافة» !

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين اللونين «السماوي» و«الأزرق»، يتسابق بني ياس والنصر، لإضفاء صبغتهما الخاصة، بمقعد وصافة دوري الخليج العربي، أو المركز الثالث، على أقل تقدير في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، كأحد أهم قمم «الجولة 20»، حيث يرفع أصحاب الأرض شعار «الفوز 13» في مشوار الدوري، وتخطي حاجز الـ 40 نقطة، فيما يتمسك الضيوف بأفضلية التفوق التاريخي، في المواجهات المباشرة بدوري المحترفين.

وتصطدم رغبة «السماوي»، في تكرار متوالية المباريات الست من دون خسارة، والتي سبقت تعثره أمام الوصل 0-2 ضمن «الجولة 14»، بسعي «الأزرق» لحصد فوزه الـ 12 في الدوري، والرابع على التوالي، ليعادل رقمه في الدور الأول، والذي سبق خسارته الأولى أمام الشارقة 1-2 ضمن الجولة السادسة.

ولن تكون مهمة «العميد» المتسلح بأفضلية نتائجه، بعدم الخسارة في آخر 12 مباراة أمام بني ياس بالدوري «الفوز في 8 والتعادل في 4»، سهلة أمام مضيفه، عطفاً على صلابة دفاع «السماوي» الذي استقبلت شباكه 17 هدفاً، في الجولات الماضية، ليكون أقوى دفاع في الدوري.

وتلقي الغيابات المؤثرة في دفاع الفريقين بظلالها على المواجهة الأولى التي تجمع الروماني إيسايلا مدرب بني ياس بالأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، حيث يفقد الأول جهود خميس الحمادي للإيقاف وخالد العطاس للإصابة، فيما تضم قائمة غيابات «العميد» الذي يستعيد جهود البرازيلي جلوبير ليما، محمد عايض، محمد فوزي، راشد عمر، إضافة إلى عبدالرحمن يوسف.

وبعيداً عن سباق المواجهة الخاصة ما بين البرازيلي جواو بيدرو هداف بني ياس برصيد 14 هدفاً، مقابل 7 أهداف لمنافسه تيجالي هداف النصر، يبرز في صفوف الفريقين المتألق خيمنيز لاعب «السماوي»، والذي أسهم في تسجيل 4 أهداف لفريقه، في آخر 3 مباريات «سجل 3 وصنع هدفاً»، في المقابل يتألق ريان مينديز جناح النصر، بإسهامه في تسجيل 5 أهداف في آخر 3 مباريات «سجل 4 وصنع هدفاً».