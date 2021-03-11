الوحدة والعين.. «كلاسيكو» خارج التوقعات

أبوظبي (الاتحاد)

يحل العين ضيفاً على الوحدة، في ختام «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، على استاد آل نهيان، في مواجهة تجذب الأنظار ولا تعترف بمواقف الطرفين في المنافسة أو الترتيب، وتحظى مباراة «العنابي» و«البنفسج»، بأهمية خاصة لأنها «كلاسيكو» له مذاق الخاص، وينتظره عشاق الفريقين والكرة الإماراتية على حد سواء.

يدخل «أصحاب السعادة» لقاء اليوم بهدف الفوز، بعدما اكتفى بتعادل بطعم الخسارة أمام عجمان في الجولة الماضية، وكشفت المباراة عن مشاكل، خصوصاً على مستوى التمركز الدفاعي في أداء «العنابي»، الذي يعمل على تصحيح الصورة أمام ضيف من «العيار الثقيل»، يبحث عن النقاط الثلاث والخروج بنتيجة إيجابية، على أمل تحسين مركزه، حيث يقبع في الترتيب السادس بـ31 نقطة، خلف الوحدة السابع وله 29 نقطة، وكلاهما يسعى للقفز مركزاً أو اثنين بالبحث عن نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة بينها اليوم.

أرقام «كلاسيكو» تعكس تفوق «الزعيم» في آخر 8 مواجهات بالدوري، حيث رجحت كفته 6 مرات، مقابل فوز «العنابي» مرة ومثلها تعادل، لذلك يسعى الوحدة لكسر تفوق «البنفسج»، مع الأخذ في الاعتبار أن الضيف سجل في جميع مبارياته خارج أرضه بالدوري هذا الموسم.

وعلى مستوى أسلحة «أصحاب السعادة»، يعد عمر خريبين أهم عناصر القوى الهجومية للوحدة، حيث سجل 5 أهداف من 10 تسديدات على المرمى خلال 4 مباريات مع «العنابي» في الدوري.

ويمتاز الوحدة بالغزارة التهديفية مقارنة بالعين، مسجلاً 36 هدفاً، وتلقت شباكه 24 هدفاً، بينما أحرز العين 29 هدفاً، ودخل مرماه 25 هدفاً، ما يعكس وجود خلل في المنظومة الدفاعية.

وفي مواجهات الفريقين، سجل الوحدة 9 من آخر 10 أهداف في مرمى العين من «لعب مفتوح»، وآخر 5 أهداف الوحدة جاءت في الشوط الثاني، كما أن 10 من آخر 11 هدفاً في مواجهات الفريقين بالدوري في النصف الثاني أيضاً، وهدف «يتيم» من آخر 16 هدفاً في مواجهات الفريقين بالدوري من كرة ثابتة.