اتحاد كلباء والظفرة.. «تعديل الكفة»

فيصل النقبي (كلباء)

يضع لاعبو اتحاد كلباء هدفاً أساسياً في اللقاء المهم اليوم أمام الظفرة، يتمثل في الفوز، من أجل معادلة كفة عدد مرات الفوز مع «الفارس» في تاريخ لقاءاتهما المشتركة بدوري الخليج العربي، حيث يتفوق الظفرة بواقع 6 حالات فوز، مقابل 5 لـ «النمور» وتعادل وحيد.

ويعتبر اللقاء الثالث عشر مهماً للغاية، لأن الفريقين تكبدا مرارة الخسارة في الجولة الماضية، حيث سقط «النمور» على أرضه أمام بني ياس، فيما تلقى الظفرة خسارة قاسية بخمسة أهداف أمام خورفكان، ويطمحان إلى تعديل وضعهما في الدوري، رغم فارق النقاط الست، ويأتي اتحاد كلباء في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، ويليه مباشرة الظفرة بـ 20 نقطة، وعلى مقربة منه خورفكان الذي ينتظر تعثر الفريقين بالتعادل.

ويدرك «النمور» أنه أمام مواجهة صعبة مع الظفرة، رغم تفوقه في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، سجلهما بينيل مالابا، والبرازيلي ويندرسون، وسجل هدف الظفرة بينجامين إيم، ومواجهات الفريقين دائماً ما تحفل بالأثارة والندية، ولا تنتهي بأرقام كبيرة، وتبقى النتيجة متقاربة.

وجاءت خسارة «النمور» أمام بني ياس بصعوبة، وبعد طرد مدافعه، ويسعى مدربه إلى فوز معنوي يعيد الثقة إلى الفريق.

وفي المقابل يأمل السوري محمد قويض تصحيح صورة الظفرة في هذه المباراة تحديداً، بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق أمام خورفكان، والخسارة القاسية، ولا يريد أي «كبوة» جديدة تزيد من متاعب الفريق الذي يعاني من الغيابات والإصابات.