حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير الشباب والرياضة السريلانكي

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، معالي نامال راجافاكشا، وزير شؤون الشباب والرياضة السريلانكي يرافقه معالي شاناكا دينوشان، وزير دولة اللذين يزوران البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وأكد أهمية التعاون بين البلدين الصديقين، وعلى دور الرياضة المهم في تعزيز التقارب بين الشعوب، وفي تطوير طاقات الشباب وقدراتهم.

من جانبه، عبر معالي نامال راجافاكشا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين.

حضر اللقاء، داميكا مالراج دى سيلفا سفير سريلانكا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.