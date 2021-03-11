عجمان يقتنص «نقطة ثمينة» من شباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

اقتنص عجمان نقطة ثمينة من شباب الأهلي، بالتعادل معه 1-1، في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد اليوم «الخميس»، ضمن «الجولة العشرين» لدوري الخليج العربي، وهي النقطة التي ربما تنقذ «البرتقالي» من «دوامة الهبوط»، خاصة أن الفريق ظل في المركز الثاني عشر، ليفض الشراكة مع الفجيرة بفارق نقطة، إلا أن التعادل يعد سيئاً لـ «الفرسان» في مشواره نحو «مربع الكبار»، بعدما احتفظ بمركزه الخامس.

ورغم أن الرمادي أجرى تغييرات في التشكيلة، بعد إصابة البرازيلي جارديل في الرباط الصليبي أثناء التدريبات قبل بداية المباراة، وهو ما وضعه خارج القائمة حتى نهاية الموسم، إلا أن عجمان دافع بقوة عن حظوظه أمام «الفرسان».

جاء الشوط الأول لمصلحة الضيوف، حيث استحوذ شباب الأهلي على مجريات اللعب، بنسبة وصلت إلى 72.4%، على عكس أصحاب الأرض الذين كانت سيطرتهم 28.6%، والتسديدات 9 مقابل 2، والمحاولات في اتجاه المرمى 3 مقابل تسديدة واحدة، وحصل «الفرسان» على ضربة جزاء، بسبب لضغط الكبير الذي سببه كارتابيا وإدواردو وجلال الدين ماشاريبوف، والأخير سنحت له فرصة لتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 38، إلا أن علي الحوسني حارس عجمان يتصدى لها ببراعة، ليهدر ماشاريبوف التقدم لـ «الفرسان» في الدقيقة 38.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى نجح أبوبكر تراولي مهاجم عجمان في وضع فريقه في المقدمة، في الدقيقة 40، بهدف في مرمى ماجد ناصر لتكون المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المهاجم الجامبي، وهو الهدف الخامس له في الدوري هذا الموسم.

ورغم أن «الفرسان» قدم مباراة متميزة على المستوى التكتيكي، إلا أن «البرتقالي» قابل ذلك من خلال «حائط صد» وتنظيم دفاعي لدرجة أن الفريق بجميع خطوطه يعود إلى الدفاع، عندما تتحول الكرة للمنافس.

ويعادل ماشاريبوف النتيجة لـ «الفرسان» في الدقيقة 52، ليعوض ضربة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول، ويعيد المواجهة إلى نقطة التعادل، إلا أن بقية الشوط الثاني لم تخرج من دائرة الفرص الضائعة من لاعبي الفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان إن المواجهة جاءت قوية، لأنها أمام فريق من «الصفوة» بالدوري، و«البرتقالي» قدم مستوى جيداً، ونأمل أن نكمل المسيرة، ونحتاج إلى المزيد من النقاط حتى نؤمن موقفنا في جدول الدوري.

ومن جانبه، قال مهدي علي مدرب شباب الأهلي: توقعنا أن تكون المباراة صعبة، بسبب أن الموقف غير الجيد لعجمان في جدول الترتيب، ويقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وفريقنا دخل المباراة، من أجل أن ننهيها من البداية، ولكن ضاعت الفرص الكثيرة في الشوط الأول ومنها ضربة الجزاء، ومن هجمة مرتدة سجل عجمان هدفه، وهو ما جعل المباراة تزداد صعوبة.

وأضاف: في الشوط الثاني أجرينا عدداً من التغييرات، وسجلنا هدف التعادل، ولكن لم نستطع الخروج بـ «العلامة الكاملة» بسبب العدد الكبير من الفرص الضائعة، وأيضاً التمريرات في منتصف الملعب، وهو ما منح المنافس الثقة، ولتخرج المباراة بالتعادل، ونحاول التعويض في المباريات المقبلة.

