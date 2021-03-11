الجزيرة يتمسك بصدارة «الخليج العربي» بـ «ضربة مبخوت»

مراد المصري (دبي)

حسم الجزيرة مواجهة حتا بهدف، اليوم «الخميس»، في انطلاق «الجولة 20» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليتمسك «فخر أبوظبي» بصدارة الترتيب، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة، فيما بقي «الإعصار» في القاع وله 8 نقاط.

جاءت المباراة سريعة في الشوط الأول، وأعلن الجزيرة عن الخطورة بضربة حرة مباشرة، نفذها ميلوس، وارتدت من العارضة، في الدقيقة الخامسة، ورد عبدالله كاظم بهجمة مرتدة سريعة لحتا، وسدد كرة خطيرة مرت فوق مرمى الجزيرة في الدقيقة 26، وأهدر عمر تراوري فرصة افتتاح التسجيل للجزيرة، عندما استقبل كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه حول الكرة بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 33.

وحصل الجزيرة على ضربة جزاء، بعد عرقلة كواس من درويش محمد مدافع حتا، ليتقدم علي مبخوت ويسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 39.

تراجع إيقاع اللعب في الشوط الثاني، خصوصاً من جانب الجزيرة، وكانت الفرص الأخطر من حتا، لكنه اصطدم بخبرة الحارس علي خصيف بتصدياته الحاسمة.

في مباراة ثانية، عاد «الشارقة» على ملعبه إلى ذاكرة الانتصارات، بالفوز على خورفكان 5-1، وأنهى «الملك» الشوط الأول بـ «رباعية»، سجل منها إيجور ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 6 و17 و43 من ضربة جزاء، ووليد سراج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، وسجل إيجور الهدف الرابع له والخامس لـ «الملك» في الدقيقة 83، وأحرز «النسور» هدفه الوحيد عن طريق رامون لوبيز في الدقيقة 71، ليحتل الشارقة «الوصافة» مؤقتاً برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد «النسور» عند 18 نقطة في «المركز 11».

وفي مباراة ثالثة، اقتنص عجمان نقطة من شباب الأهلي، بالتعادل 1-1، ليصل «البرتقالي» إلى «النقطة 11» في «المركز 12»، فما بلغ «الفرسان» 34 نقطة في المركز الخامس، تقدم عجمان بهدف الجامبي تراولي في الدقيقة 40 وتعادل شباب الأهلي بهدف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف في الدقيقة 52، ليعوض ضربة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول.

وأفلت الوصل من مصيدة الفجيرة بـ «نقطة ثمينة» في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما أحرز فابيو ليما هدف التعادل من ضربة جزاء، بعدما تقدم «الذئاب» بهدف محمد فراس بلعربي في الدقيقة 39، ورفع الفجيرة رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 30 نقطة للوصل.



