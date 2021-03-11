الإمارات والعروبة قمة «الجولة 16» في «الأولى»

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

تشهد «الجولة 16» لدوري الدرجة الأولى «قمة حقيقية» بين فريق الإمارات المتصدر، والعروبة ملاحقه المباشر وصاحب المركز الثاني بعد غد «السبت»، في أهم لقاءات الجولة التي تنطلق غداً «الجمعة» بثلاثة لقاءات، يجمع الأول بين مصفوت والذيد، ويلاقي التعاون ضيفه دبا الفجيرة، وفي الثالث يستضيف دبا الحصن فريق العربي، وتقام جميعها في الساعة الخامسة و35 دقيقة، على أن يلعب السبت، مسافي مع البطائح، والإمارات مع العروبة.

ويبحث «الصقور» عن الفوز على منافسه المباشر العروبة، وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط، حيث يتصدر «الصقور» المسابقة برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن العروبة الذي يطمح إلى الصعود للقمة، في حال فوزه على الإمارات، والوصول إلى «النقطة الثلاثين».

ويدخل البطائح لقاء مسافي من أجل الاستفادة من المواجهة المباشرة بين الإمارات والعروبة، في حال تعادلهما وفوزه، فإنه يرفع رصيده إلى 28 نقطة ويدخل مباشرة في الصراع على اللقب من جديد.