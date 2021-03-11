الفارسي يتوج بكأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة

محمد حسن (دبي)

حافظت إسطبلات «اس اس» العائدة لسلطان علي السبوسي، على لقب سباق الوصل للعام الثاني على التوالي، بعد أن منحها الفارس منصور سعيد الفارسي لقب السباق الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وامتد لمسافة 120 كلم، بمشاركة 58 فارساً وفارسة.

وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «صامد» بزمن وقدره 4:25:51 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 27.08 كلم، ساعة، وحلت في المركز الثاني الأورغوانية لوبا ليوني على صهوة «اس ام اف ايه جونيتا» لإسطبلات الكمدة وسجلت 4:28:33 ساعات، وذهب المركز الثالث أيضاً لإسطبلات «اس اس» عن طريق الفارس سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة «انفيرنو» وسجل زمناً وقدره 4:35:21 ساعات.

وجاء السباق قوياً وسريعاً وشهد منافسة قوية، خصوصاً بين خيول إسطبلات «اس اس» وإسطبلات الكمدة، ونجح البطل منصور الفارسي في توزيع جهد خيله على المراحل المختلفة، حيث تدرج من المركز التاسع عشر في المرحلة الأولى، ثم حل تاسعاً في الثانية، وواصل تقدمه في الثالثة وقبل الأخيرة، حيث جاء في المركز الرابع، لينطلق للمرحلة الأخيرة بكل ثقة، مستفيداً من قوة الجواد «صامد» الذي لم يبخل عليه عندما طلب منه التسارع، ليحسم لقب السباق وينال لقبه الأول لهذا الموسم.

وعقب ختام السباق، قام يوسف الملا نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق بالكؤوس، وخصصت أيضاً جوائز مالية للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.