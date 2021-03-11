5 مغمورات على أبواب عرش «تنس دبي»

منير رحومة (دبي)

فتحت بطولة دبي الدولية لتنس السيدات أبواب الحلم الكبير أمام خمس لاعبات «مغمورات» للفوز باللقب، وذلك بعد المفاجآت المدوية التي شهدتها الأدوار الأولى بخروج أشهر المصنفات والمرشحات بقوة لتربع على عرش البطولة، مثل ايلينا زفيتولينا المصنفة الأولى، وكارولينا بليسكوفا، وبترا كيفيتوفا، بالإضافة إلى وصيفة النسخة السابقة ايلينا ريباكينا.

ومن بين اللاعبات الطامحات نجد الاميركية كوكو جوف والروسية انستازيا بوتابوفا الذين يشاركان ببطاقتي دعوة، ونجحتا في التالق والبروز بشكل لافت خلال الأدوار الماضية بالفوز على نخبة من اللاعبات المشهورات صاحبات الخبرة والتجربة في البطولات الكبرى، كما تطارد اللقب أيضا التشيكية باربورا كريجشيكوفا المصنفة 95، والسويسرية جيل تيخمان المصنفة 61 والأمريكية جيسيكا بيجول المصنفة 36 عالميا.

ويتوقع ان تحفل الأدوار المتقدمة بالمزيد من الاثارة والتشويق، خاصة مع التقارب الكبير في المستويات، والطموح الكبير للاعبات القادمات بقوة في عالم للتنس لانتزاع مكان لهن في المراكز المتقدمة. وللاشارة فان البلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة 8 عالميا تواجه جابرين موجوروزا المصنفة 16 عالميا في أقوى مواجهات ربع النهائي، والفائرة ستكون أمام طريق مفتوح لبلوغ الدور النهائي، والمنافسة بجدية على لقب البطولة.