8 فرق تشارك في «تحدي دبي للبولو»

دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً بطولة تحدي دبي للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر لمدة أسبوع ضمن لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بمشاركة 8 فرق بمعدل هانديكاب 10 جول، وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم الأولى فرق بيلاندي والذئاب وباتستوني، والشيخة عليا أما المجموعة الثانية فتضم ايفزا وبن دري وتراتوك هيسكث والامارات.

ويشهد الملعب رقم واحد مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا ايفزا ويمثله طارق الحبتور وخلف الحبتور وسيجوندو وامادوري وفريق بن دري ويمثله خالد بن دري وراشد بن دري وباتستوني وجريجوري، يعقبها مواجهة تجمع بين فريق بيلاندي، ويمثله نارنجتون ومحمد الحبتور وجاليرمو وبانرايف وفريق الذئاب، ويمثله حبتور الحبتور وتي بي سي وكيان هول وتوماس بريسفورد.

وأعلن محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن سعادته بتنفيذ السلسلة هذا العام وسط الاجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي ليسير النشاط بالتوازي، حفاظا على صحة الجميع ولعل ما تم تنفذه خلال كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية نموذجا يحتذى في الإمارات والمنطقة، وما كان هذا ليتحقق لولا تعاون والتزام الفرق المشاركة وجهود فريق العمل المتابع لهذه الإجراءات.