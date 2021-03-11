«دبي للجواد العربي».. مزاد وفعاليات تراثية في النسخة 17

دبي (الاتحاد)

أنهت اللجنة المنظمة للدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للخيل، والدورة الـ 17 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، كافة الترتيبات للحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري بمركز دبي التجاري العالمي مع تطبيق بروتوكولات صارمة للسلامة.

ويُعدّ المعرض أكبر منصّة تجارية في المنطقة في قطاع الفروسية، حيث يجمع تحت مظلته كبرى شركات معدّات الفروسية وأصحاب الخيل والمربين وأصحاب الاسطبلات وأندية الفروسية والبيطريين والخدمات ومنتجات العناية، والتي تخدم جميعها احتياجات الفرسان المحترفين وهواة ركوب الخيل وجميع عشّاق الخيل.

وتقدم بطولة دبي الدولية للجواد العربي، البالغ مجموع جوائزها 4 ملايين دولار، لعشّاق الخيل من جميع أنحاء العالم، الخيول العربية الأصيلة التي تقدّر قيمتها بين المليون والمليوني دولار، حيث تعرض المسابقة جمال ورشاقة وتراث الخيول العربية الأصيلة.

وقال زياد عبد الله كلداري، رئيس اللجنة العليا المنظّمة:«اكتسبت الإمارات مكانتها كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في صناعة الفروسية، كما أن شغف دولتنا بصناعة الفروسية تمتد جذوره العميقة في تراثنا، وينعكس ذلك في عودة إقامة المعارض والفعاليات الدولية الآن في الإمارات».

وأضاف: «ستمنح الدورة الـ17 من البطولة الفرصة لصناعة الفروسية للالتقاء مجدداً لعرض بعضاً من أفضل الخيول في العالم، واستعراض أفضل سلالاتها من خلال منصة عالمية».

وقالت أسماء الشريف، مديرة معرض دبي الدولي للخيل: «أجبرت ظروف العام الماضي صناعة الفروسية على التفاعل افتراضياً مما سبب تحديات كبيرة لاستمرارية الأعمال، وسوف يمنح معرض دبي الدولي للخيل 2021 أصحاب المصلحة الرئيسيين الفرصة للالتقاء المباشر، ما يُعدّ أمراً حيوياً لخلق قيمة جديدة عبر تعزيز العلاقات التجارية».