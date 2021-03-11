الشارقة يستضيف المجموعة الثانية لـ «أبطال آسيا»

معتز الشامي (دبي)

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على منح الإمارات شرف استضافة البطولة المجمعة لدوري أبطال آسيا، عن المجموعة الثانية بالبطولة التي يتنافس فيها الشارقة، وتضم المجموعة إلى جانب «الملك» المضيف، كلاً من تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، ومتأهل من التصفيات «الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي».

وهو ما انفردت به صحيفة «الاتحاد» قبل أسبوع، وأكدت عليه الثلاثاء الماضي، فيما اعتذر الاتحاد الآسيوي عن طلب الوحدة استضافة مباريات المجموعة الخامسة، وقرر إقامتها في الهند التي تشارك بفريق للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، وهو جوا الهندي، بينما تستضيف السعودية 3 مجموعات، بواقع مجموعتين في مدينة الرياض، وهما المجموعة الأولى التي تضم الهلال، ويلعب فيها شباب الأهلي، إلى جانب استقلال إيران، وفريق صاعد من «التمهيدي»، بالإضافة إلى المجموعة الرابعة التي يلعب فيها النصر السعودي، إلى جانب السد القطري والوحدات الأردني، والفائز من مباراة العين وفولاذ الإيراني، أما المجموعة الثالثة تكون في جدة ويستضيفها النادي الأهلي.

ويلعب الاتحاد الآسيوي البطولة للعام الثاني على التوالي بنظام البطولة المجمعة، ولكن هذه النسخة ستكون في الدور التمهيدي فقط من 14 وحتى 30 أبريل المقبل، على أن تقام باقي الأدوار بداية من سبتمبر المقبل وبنظام الذهاب والإياب، ولكن ذلك يتحدد بشكل نهائي أغسطس المقبل، وعلى ضوء تعافي الدول المشاركة وتخفيف الحظر الخاصة بالسفر وباقي الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار «كوفيد-19».

وأحرز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بيروزي، فيما تأجل الإعلان عن توزيع مباريات شرق آسيا، حيث أشار الاتحاد القاري إلى أنه ضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة التي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تضمنت المعايير الصحية وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، وسهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات.

وقرّر الاتحاد الآسيوي تأجيل دور المجموعات في منطقة الشرق الذي كان مقرراً من 21 أبريل إلى 7 مايو، حيث يصبح الموعد الجديد خلال يونيو ويوليو، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها «جائحة كورونا».

وتستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين يتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضاً تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث تقام الآن بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة، ويقام النهائي من ذهاب وإياب 21 و27 نوفمبر.



