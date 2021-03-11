الشارقة يعود إلى «أقوياء اليد» بقمة الجزيرة

رضا سليم (دبي)

يعود الشارقة متصدر دوري أقوياء اليد، في «الجولة 16»، بعدما غاب في الجولة الماضية، طبقاً لنظام المسابقة، وهو الغياب الذي فتح الطريق لبقية الفرق في تعديل أوضاعها في الترتيب، خاصة أن «الملك» حامل اللقب الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة أو يتعادل حتى الآن، وحقق «العلامة الكاملة» في 13 مباراة، وأقرب الفرق له النصر الثاني بـ 34 نقطة، إلا أن «العميد» لعب 14 مباراة، ولكن بحسبة النتائج، يعد العين أقرب الفرق له، نظراً لأنه لم يخسر إلا في مباراتهما معاً في الدور الأول، وتعادل مع شباب الأهلي، إلا أن تراجع العين للمركز الثالث برصيد 33 نقطة، يعود إلى أنه لعب فقط 12 مباراة فقط، ولو سار على نفس طريق الانتصارات يصبح الفارق بينه وبين الشارقة 3 نقاط فقط.

وتأتي عودة الشارقة في مواجهة صعبة أمام الجزيرة، والتي تقام بعد غد «السبت»، بصالة الملك الشرقاوي، والأخير لعب مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وخسر بفارق هدف، ومع كل فوز لـ «الملك» يقترب كثيراً من حسم اللقب، والحفاظ عليه مجدداً، ودون خسارة، كما أن خسارة أي فريق من منافسيه على الصدارة في مصلحته.

وتشهد الجولة غداً «الجمعة» 3 مواجهات، حيث يلتقي الوصل مع العين بصالة «الإمبراطور» في مواجهة ساخنة، خاصة أن العين يسعى لاستمرار الانتصارات، بينما يبحث الوصل على العودة، والتحرك من المركز السادس برصيد 28 نقطة، كما يلتقي شباب الأهلي ودبا الحصن بصالة النهدة في لقاء يحتمل المفاجآت، خاصة أن «الفرسان» لم يعد يطرب مثلما كان، ويفوز بالمباريات في الأمتار الأخيرة، وخسر حتى الآن في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وتراجع إلى المركز الخامس وله 32 نقطة، ويعد تراجع مستواه خسارة كبيرة للعبة، نظراً لما يملكه من لاعبين دوليين، لديهم خبرة كبيرة في الملاعب، كما أنه على مدار السنوات الماضية كان الفريق الوحيد الذي ينافس الشارقة في كل البطولات، بينما دبا الحصن يملك الكثير من الطموحات، طبقاً لإمكاناته، في ظل مشاركته الأولى في الدوري، ويحتل المركز الثامن ب 20 نقطة.

ويلتقي بني ياس مع النصر بصالة «السماوي»، والتي يرفع فيها «العميد» شعار الفوز، لأن الخسارة أو التعادل تبعده عن الوصافة، وتستكمل بقية الجولة بعد غد «السبت» بلقاء الوحدة مع الظفرة والشارقة مع الجزيرة.



