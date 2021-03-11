جوارديولا ينتقد «فار البريميرليج»!

مانشستر (رويترز)

بدا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حيرة، بعد حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة، خلال الفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورغم أن الواقعة لم تؤثر على النتيجة؛ إذ انتصر السيتي 5-2 ليتقدم بفارق 14 نقطة في الصدارة، لكن جوارديولا وصفها بأنها لا تصدق.

وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما سقط فيل فودين في تدخل مع أليكس مكارثي، بعدما فشل حارس ساوثهامبتون في إبعاد الكرة.

ولم يسقط فودين، لكنه فقد الأفضلية، ولم يحتسب الحكم جوناثان موس ركلة جزاء، أو حتى بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

ولم يعتبر الحكم أن مكارثي ارتكب خطأ، رغم أن الإعادة تظهر عكس ذلك.

وقال جوارديولا: «الحكام محترفون، وعليهم القيام بواجبهم، نحن سعداء بالفوز 5-2، لكن في تلك اللحظة النتيجة كانت التعادل 1-1 في مباراة صعبة وكان ساوثهامبتون أفضل مناً، وقرار ركلة الجزاء لا يصدق، لم أفهمه، ربما في يوم ما سيتم شرح اللوائح بشأن حكم الفيديو.

وتعرضت تقنية حكم الفيديو لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد حرمان فولهام من هدف أمام توتنهام هوتسبير بسبب لمسة يد قاسية.

وتابع جوارديولا: «هدف فولهام ضد توتنهام لم يُحتسب، ليس لي أي موقف ضد توتنهام، لكني لا أفهم كيف تم إلغاء الهدف، هناك أشياء لا أفهمها».



