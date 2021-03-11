الكثيري بطل «الطلقة الأخيرة» في «سكتون فزاع»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن منافسات بطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك إثارة كبيرة شهدتها مسابقة الرجال التي استمرت حتى الطلقة الأخيرة من الجولة الفاصلة لتحديد هوية البطل في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي.

وتوج العُماني كثير مسلم الكثيري بلقب فئة الرجال المفتوحة بتفوقه في الجولة الفاصلة على مواطنه طلال سعيد البادي، بعدما كانا قد حققا العلامة 79 «3 أكس» في المنافسات النهائية، فيما جاء بالمركز الثالث أحمد سلطان الدرعي.

وحقق أبناء الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين، وجاء أولاً علي سهيل المحرمي بالعلامة 78 «3 أكس»، يليه نايف سعيد الكثيري بالعلامة 77 «5 أكس»، وبالمركز الثالث حمدان سيف الدرعي بالعلامة 77 «2 أكس».

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، أن النسخة الحالية جاءت استثنائية من خلال دمج البطولة المفتوحة وتلك المخصصة للمواطنين وإقامة منافساتهما بصورة يومية على مدار أكثر من 100 يوم، بمشاركة أكثر من 1000 رامياً من الجنسين في مختلف الفئات الذين توافدوا بصورة يومية إلى الموقع في إطار الإجراءات التي تم تطبيقها من قبل اللجنة المنظمة لضمان سلامة وصحة الجميع من خلال إتاحة الفرصة في كل يوم لعدد محدود للقيام بالتدريبات والرماية الرسمية، لتجنب التجمعات، وهو ما أتاح للرماة الحصول على قسط كافٍ من التدريبات العامة، بالإضافة لنيل نصف ساعة تدريب قبل الرماية الرسمية في المسابقات، مما رفع درجة التركيز لديهم وزاد من قوة المنافسات.