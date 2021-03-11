نتائج إيجابية لـ «دراجات الإمارات» في فرنسا وإيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات للدراجات أداء متميزاً في المرحلة الأولى من سباق تيرينو-أدرياتيكو بإيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 156كم شهد الجزء الأخير من المسار سباق سرعة بين الدراجين، انتهى بفوز البلجيكي فاوت فان آرت (جامبو فيزما) بالمركز الأول، بينما حل جافيريا في المركز الثالث.

وقال جافيريا: «تلقيت دعماً كبيراً من زملائي في الفريق لضمان وصولي إلى مركز متقدم، لكننا وصلنا إلى المجموعة المتقدمة مبكراً، ما دفع فان آرت إلى الانطلاق وانتزاع الفوز. ومع ذلك، تثبت هذه النتيجة أنني بدأت أستعيد لياقتي، وجاء حصولي على المركز الثالث في أول سباقات السرعة ليعزز ثقتنا بتحقيق نتائج أفضل في المراحل المقبلة».

على صعيد آخر، تمكَّن براندون ماكنالتي من التقدم إلى المركز الثالث في التصنيف العام لسباق باريس-نيس، فضلاً عن فوزه بقميص الدراجين الشباب في المرحلة الرابعة من السباق، التي أقيمت على مسار بطول 187.6كم انطلاقاً من شالون سور سون وصولاً إلى شيروبل. وأنهى ماكنالتي السباق في المركز الرابع عشر بفارق 21 ثانية عن منافسه بريموز روجليك (جامبو فيزما) في المركز الأول.