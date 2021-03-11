100 لاعب في انطلاق كأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن 100 لاعب ولاعبة من أندية الدولة، غدا، منافسات النسخة التاسعة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، المقامة لمدة يومين على ملاعب نادي أبوظبي للجولف، وينظمها اتحاد اللعبة برعاية مجموعة «إتش إس بي سي».

وتعد البطولة الأكبر في موسم الجولف، وتقام ضمن أعلى معايير السلامة، المتطابقة مع الإجراءات الاحترازية العاملة في الدولة، وتشهد مشاركة مميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، والعديد من لاعبي الجيل الأول في منافسة على الفوز بلقب أغلى الكؤوس، ضمن مسابقات «الكروس» و«الصافي» المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والسيدات.