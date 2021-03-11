«بندر» يواجه «داجوي» في تحدي العين مايل للخيول

العين (الاتحاد)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الخامسة مساء الغد، حفل سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط السابع والأخير الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 101 خيل.

ويجتذب سباق العين مايل للفئة الثالثة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، 12 خيلاً تتنافس أبرزها «بندر» بطل الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم، حيث سيواجه كل من «داجوي لوتوا» و«داريوس دو باون».

وينطلق الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتتجه الأنظار إلى «يولياس» وهو أبرز الخيول حظاً، وينافسه «رمز»، إلى جانب «دبل دون».

وفي ثاني الأشواط لمسافة 2000 متر يدفع المدرب عبدالله الحمادي بسبعة خيول أبرزها «لهيب الريف» الذي يواجه «أشطر» و«منور».

ويسعى «إيجابي» صاحب المركز الثالث في مشاركته الأولى، للفوز في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وينافسه بقوة كل من«أونوارد» و«ايه اف الإعصار».

ويتأهب «كسرى» للفوز بالشوط الثالث لمسافة مسافة 2000 متر (تكافؤ)، حين يواجه خيول متمرسة أبرزها الفائز مؤخراً «ايه اف ياهوى» و«جاهز»المتخصص في مضمار العين.

ويشتد الصراع في رابع الأشواط على مسافة 2000 متر بين «ايه اف الباهر»، ومن ضمن الخيول المنافسة «زلمان» و«ايه اف كالنور» الطامح لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم والثالث في مسيرته.

ويختتم الحفل بسباق خصص للخيول المهجنة لمسافة 1000 متر ومشاركة 15 خيول، ومن أبرز المرشحين «جراب آند رن» الفائز قبل أسبوعين، ويعود «اتصالات» الفائز على ذات المسافة في ميدان للمنافسة على اللقب وهناك «يور ماي روك» الذي حقق المركز الأول والثاني في آخر مشاركتين.