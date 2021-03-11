نيجريدو: هدفي أمام شباب الأهلي أفضل من التسجيل في شباك برشلونة!

مراد المصري (دبي)

لم تفارق ذاكرة الإسباني ألفارو نيجريدو نجم قادش الإسباني والنصر سابقاً، خلال لقاء أجراه عبر تقنية الفيديو، الهدف الذي سجله بعد مرور 7 ثوانٍ فقط أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، ويراه المفضل له رغم نجاحه في هز شباك برشلونة هذا الموسم في «الليجا».

وجاء حديث نيجريدو رداً على سؤال صحيفة «الاتحاد»، وقال: التسجيل بعد 7 ثوانٍ في شباك شباب الأهلي الأكثر أهمية بالنسبة لي، لأنني كنت القائد للنصر وقتها، وأسهم الهدف في رفع كأس الخليج العربي، وسأختاره على حساب هدفي أمام برشلونة هذا الموسم، بالنسبة لي الطريقة التي سجلنا بها الهدف بعد تلك الثواني المعدودة، كان أمراً جنونياً.

وفيما يتعلق بتألقه مع الفريق الإسباني رغم قوة «الليجا»، حيث سجل أهدافاً وصنع أيضاً، وصف ذلك بأنه رد على المشككين بقدراته، وقال: أعتقد أن الأمر ببساطة أنهم لم يثقوا بقدرتي، وما يمكنني تقديمه، لا أعرف إن كانوا راضين عن أدائي من عدمه، ولكن خلال اللعب مع النصر مضت الأمور بصورة جيدة، وحققنا الألقاب بعد غياب، لذلك أشعر بـ «رضا» عما قمت به هناك.

وأضاف: رغم الأداء والأمور الأخرى التي قمت بها، لم أركز فقط على الجانب الفني، ولكن قمت بأشياء خارج الملعب أيضاً، ورغم ذلك يجب القول إن اللعب في دوري الخليج العربي تجربة أنصح بها اللاعبين الأجانب، وهي تتخطى كرة القدم، بالنظر إلى أسلوب العيش والثقافة التي تعرفت عليها، وحظيت بمعاملة جيدة من الجميع في الإمارات، وفي نادي النصر، من إدارة ولاعبين ومدربين والجماهير بالطبع.

وأكد نيجريدو أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قادر على التأقلم في «الليجا» في حال انتقاله للعب هناك، وقال: وهو يملك الصفات اللازمة للعب مع أكبر الفرق الإسبانية، وسيتمكن من تحقيق النجاح.

وأضاف: «البريميرليج» أكثر سرعة وتنظيماً في الوقت الحالي من «الليجا»، وفخور بتجربة اللعب في مانشستر سيتي، حيث كنا السباقين في أسلوب الاستحواذ على الكرة، عوضاً عن الهجمات المرتدة، والذي كانت تقوم به أغلب الفرق في السابق، لكن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة من ناحية أسلوب اللعب.

ويرى نيجريدو الذي قاد قادش في مواجهة الثلاثي أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد هذا الموسم، أن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد، وقال: الأمور ما زالت في الملعب، وأتوقع استمرار المنافسة حتى الجولات الأخيرة، ولا يمكن استبعاد ريال مدريد من الحسابات مبكراً.



