ميسي ورونالدو خارج ربع نهائي «الأبطال» للمرة الأولى منذ 16 عاماً

أنور إبراهيم (القاهرة)

شهدت مباريات العودة في دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، مفاجأة من «العيار الثقيل»، إذ لم ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في قيادة فريقيهما إلى دور الثمانية للبطولة، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وتحديداً موسم 2004-2005، الذي كان الأول لميسي مع «البارسا»، وكان مجرد «بديل» في تشكيل يضم نخبة من النجوم الكبار، مثل ديكو ورونالدينيو وصامويل إيتو، وشارك في مباراة واحدة في «الشامبيونزليج» أمام شاختار دونتسك في دور المجموعات.

أما رونالدو فكان وقتها لاعباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك في نسختين لدوري الأبطال، ولعب كل مباريات «اليونايتد»، إلا أن الفريق خرج من دور الـ 16، بعد أن فاز عليه ميلان الإيطالي ذهاباً وعودة بالنتيجة نفسها 1-صفر، ولم يكن أحد يتوقع إمكانية تكرار هذا السيناريو اليوم.

وذكرت صحيفة «ليكيب» في تقرير لها، حول أداء هذين النجمين الكبيرين، أن هذا الخروج المبكر، لا يعني بالضرورة إن نهايتهما باتت وشيكة، ولكنه يعكس الصعوبات التي يواجهها كل منهما هذا الموسم في البطولة على وجه التحديد، و«البارسا» عانى كثيراً في «الكامب نو» في مباراة الذهاب، وخسر بنتيجة ثقيلة 4-1، كانت كفيلة بتوقع ما يمكن أن يحدث في مباراة العودة بملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان 1-1، رغم الصورة الطيبة التي ظهر عليها الكتالوني بوجه عام، بعد أن حصل على دفعة معنوية كبيرة بتولي خوان لابورتا رئاسة النادي، وبفضل رغبة رد الاعتبار والثأر من هزيمة الذهاب.

أما اليوفنتوس - والكلام للصحيفة - فقد أثار أكثر من علامة استفهام، فيما يتعلق بأدائه السيئ في مباريات كثيرة هذا الموسم، خاصة في دوري الأبطال، والتي أنهاها بالخسارة من بورتو في الذهاب 1-2، والفوز غير الكافي في مباراة العودة بنتيجة 3-2.

وأضافت الصحيفة أن أياً من «البرغوث» أو «الدون» لم يقدم على امتداد مباريات هذه النسخة من البطولة، بدءاً من دور المجموعات فيها، ما يؤهله لمواصلة المغامرة للمنافسة على اللقب.

وقالت الصحيفة: هكذا لن يكون فريق أي منهما موجوداً خلال إجراء قرعة دور الثمانية يوم 19 مارس الجاري، للتعرف على المواجهات المنتظرة بين الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور، وسيحرم عشاق ميسي ورونالدو بذلك، من رؤيتهما في ربع النهائي للمرة الأولى منذ 16 عاماً.



