ليفربول يستعيد الثقة بـ «ربع الأبطال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

استعاد ليفربول توازنه المفقود في مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، واسترد ثقته بنفسه، بالفوز على لايبزج الألماني، في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2- صفر، وسجل هدفي اللقاء محمد صلاح في الدقيقة 71، وساديو ماني في الدقيقة 74، ليتأهل «الريدز» إلى دور الثمانية لهذه البطولة. وتساوت كفتا الفريقين في الشوط الأول، ولاحت أكثر من فرصة لمهاجمين من الجانبين، من دون أن تسفر إحداها عن تسجيل أهداف، ومالت الكفة أكثر لمصلحة «الريدز» في الشوط الثاني، ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول، بعد أن راوغ مدافعي لايبزج، وسدد الكرة بيسراه على يسار المرمى، بينما أضاف ماني الهدف الثاني بعده بأقل من ثلاث دقائق، من تمريرة عرضية من ديفوك أوريجي «البديل»، ليؤكد ليفربول تفوقه ذهاباً وإياباً، وليستعيد لاعبوه الثقة بأنفسهم، بعدما فشلوا في تحقيق الفوز، إلا 5 مرات في آخر17 مباراة بمختلف المسابقات، ما يؤكد عمق الأزمة التي كان الفريق يمر بها في الأشهر الأخيرة، وها هو ينجح أخيراً في «صنع البسمة» على وجوه لاعبيه وجماهيره التي عانت «الأمرين» على امتداد أشهر، بسبب الحالة التي وصل إليها الفريق.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل «الريدز»، ولكن نظراً للظروف الصحية التي تشهدها إنجلترا جراء جائحة فيروس كورونا، أقيمت المباراة بملعب بوشكاش بالعاصمة المجرية بوخارست. وصرح الألماني يورجن كلوب عقب المباراة بقوله: سعيد بهذه النتيجة بعد النتائج السلبية المتتالية في «البريميرليج»، كانت ليلة جيدة لعبنا فيها بتركيز شديد وضغطنا بقوة، ونجح اللاعبون في صنع العديد من الفرص للتهديف، وأشاد كلوب بدفاع الفريق، و«البديلين» أوريجي وكيتا.



