«السماوي» و«الأزرق» يخطفان الأضواء من «الكلاسيكو»

معتصم عبدالله (دبي)

تخطف مواجهة بني ياس «الوصيف» أمام ضيفه النصر «الرابع» المقررة مساء غدٍ، الأضواء من «كلاسيكو» الوحدة والعين في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، والتي تنطلق اليوم، بإقامة أربع مباريات، تجمع عجمان مع شباب الأهلي، حتا مع الجزيرة، الشارقة مع خورفكان، والفجيرة مع الوصل، على أن تختتم غداً بمباريات اتحاد كلباء مع الظفرة، إلى جانب قمتي «السماوي» مع «الأزرق»، و«العنابي» مع «الزعيم».

وخلافاً للمواسم الماضية، تتركز الأنظار على مواجهة «السماوي» بني ياس، صاحب المركز الثاني حالياً، برصيد 39 نقطة، وضيفه «الأزرق» «النصراوي» صاحب المركز الرابع برصيد 36، في ظل السباق المحتدم على مقعد «الوصافة»، إلى جانب الشارقة 37 نقطة لملاحقة الجزيرة «المتصدر» برصيد 41 نقطة، في الوقت الذي تبدو فيه مواجهة «الكلاسيكو» منزوعة الدسم، عطفاً على ابتعاد القطبين عن صراع المقدمة، في ظل وجود العين في المركز السادس «31 نقطة»، مقابل «29 نقطة» للوحدة السابع.