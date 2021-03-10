حتا والجزيرة.. «الفوارق الشاسعة»

علي معالي، مراد المصري (الشارقة، دبي)

تنطلق «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، بإقامة 4 مباريات اليوم، يلتقي عجمان مع شباب الأهلي، حتا مع الجزيرة، الشارقة مع خورفكان، والفجيرة مع الوصل، على أن تستكمل، غداً، بمباريات اتحاد كلباء مع الظفرة، إلى جانب قمتي بني ياس مع النصر، والوحدة مع العين.

يلعب حتا مع الجزيرة، بحسابات الفوارق الشاسعة بين الأول والأخير على لائحة الترتيب، ما بين سعي «فخر أبوظبي» لمواصلة مشواره نحو حصد اللقب، ومحاولة «الإعصار» النجاة من شبح الهبوط.

ويتسلح الجزيرة بالأرقام المميزة هذا الموسم، وتفوقه أمام حتا تحديداً الذي حقق الفوز عليه في جميع المباريات الخمس الماضية في الدوري، مسجلاً 14 هدفاً، واستقبل 3 أهداف فقط، لكنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق جمع نقاطه الثمانية هذا الموسم على ملعبه، كما أنه يمر بمرحلة معنويات مرتفعة عقب الفوز على الفجيرة في الجولة الماضية وإنعاش آماله بالبقاء في «الأضواء».

ويعتمد الجزيرة على تألق نجمه علي مبخوت الذي سجل 6 أهداف في خمس مواجهات ماضية أمام حتا، فيما يملك حتا مجموعة عناصر واعدة صنعت الفارق في الدور الثاني، بعدما سجل الفريق 7 أهداف في 6 مباريات، مقارنة مع تسجيله 6 أهداف فقط، طوال 13 مباراة في الدور الأول، بقيادة البرازيلي جوناثاس في الهجوم.

من ناحية أخرى، يبحث الشارقة عن عودة الثقة والانتصارات الغائبة، عندما يلتقي مع خورفكان في هي مباراة، يمكن أن نطلق عليها خطوة إلى استعادة الثقة المفقودة، في ظل التراجع الكبير لـ«الملك» واحتلاله للمرة الأولى هذا الموسم المركز الثالث، ولكن لن يكون الأمر سهلاً على «الملك» في ظل المستوى والمعنويات المرتفعة

لـ «النسور»، والباحث عن الأمان في الترتيب، والقادم أيضاً من فوز مثير حققه في الجولة الماضية بـ «خماسية» على الظفرة، ورغم أن فارق النقاط بين الشارقة وخورفكان يصل إلى أكثر من الضعف «37 مقابل 18» لمصلحة «الملك».

من خلال الإحصائيات، هناك تقارب شديد بين الفريقين، ومنها مثلاً أن نسبة استحواذ الشارقة تصل إلى 50% مقابل 47% لـ «النسور»، سجل «الملك» 33 هدفاً، مقابل 27 للمنافس، ودقة تسديد الشارقة تصل إلى 49.51، مقابل 49.41.