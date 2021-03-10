عجمان وشباب الأهلي.. «الخيار الوحيد»

رضا سليم (دبي)

يرفع عجمان وشباب الأهلي شعار «لا بديل عن الفوز»، عندما يلتقي الفريقان في «الجولة 20» للدوري باستاد راشد بن سعيد، رغم أن المواجهة بين الخامس والثاني عشر في جدول الترتيب، إلا أن ظروف الفريقين تدفعهما للبحث عن الفوز الذي ربما ينقذ «البرتقالي» من الهبوط، في نهاية الموسم أو يضع «الفرسان» في منافسة على القمة، إلا أن شبح ضياع النقاط يطارد الفريقين.

وينحاز التاريخ إلى «الفرسان»، والذي تفوق على عجمان في 15 مباراة من أصل 19 مواجهة بالدوري، بداية من موسم 2008 - 2009 مقابل فوز وحيد لـ«البرتقالي» و3 تعادلات، ورغم أن الحظوظ في المباريات لا تعترف بالتاريخ، إلا أن «الفرسان» حقق نتائج كبيرة وصلت إلى 8-0 في موسم 2009 - 2010.