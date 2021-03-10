الفجيرة والوصل.. «كتابة التاريخ»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يبحث الفجيرة عن فوز تاريخي طال انتظاره على الوصل، منذ بداية «الاحتراف»، عندما يلتقي الفريقان اليوم في «الجولة 20» للدوري، حيث لم يسبق لـ «الذئاب» أن تذوق طعم الفوز على «الفهود» في أي مواجهة سابقة بينهما.

ويبحث «الذئاب» بقيادة المدرب ناصيف البياوي أيضاً، عن فوز أول بعد ثلاث جولات «عجاف»، تحت قيادته الفنية. ويواجه الفجيرة هذه المرة منافساً مختلفاً بقيادة البرازيلي هيلمان الذي حقق انطلاقة متميزة لـ «الإمبراطور»، الذي يقدم أفضل أداء له منذ سنوات طويلة، في ظل تألق نجومه، خاصة فابيو ليما الذي استعاد مستواه العالي والمعروف، وأصبح زائراً لشباك المنافسين، ويعول عليه الوصل كثيراً.