«دوري 21»: «النقطة» تشعل «السباق الثلاثي» للحاق بـ «الزعيم»

معتصم عبدالله (دبي)

أشعلت مباريات «الجولة 19» لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً سباق «الوصافة» بين فرق الشارقة «39 نقطة»، الوحدة «38 نقطة»، وشباب الأهلي «37 نقطة» للحاق بفريق العين المتصدر برصيد 44 نقطة، بتفوقه على مضيفه الوصل 2-1، في انطلاقة الجولة التي شهدت رقماً قياسياً بتسجيل 33 هدفاً في المباريات السبع.

وشهدت كل مباريات الجولة إحراز 3 أهداف على الأقل، وحظيت مواجهة الظفرة وخورفكان بالرصيد الأعلى، بتفوق «النسور» بنتيجة 5-2، في الوقت الذي حقق فيه شباب الأهلي فوزاً عريضاً على ضيفه الجزيرة 5-1، وحسم التعادل الإيجابي مباراة الفجيرة وحتا 3-3.

وعزز الشارقة موقعه في وصافة الترتيب، بالفوز على ضيفه النصر بـ «رباعية» نظيفة، وتمسك الوحدة بمركزه الثالث، بالفوز على عجمان 3-0، وتغلب اتحاد كلباء «الخامس»، على مضيفه بني ياس «العاشر» بنتيجة 3-1، في المقابل استمرت إثارة أهداف الجولة إلى السباق على صدارة الهدافين، بعدما رفع أحمد فوزي «قائد الجزيرة» رصيده إلى 13 بتسجيله هدف فريقه الوحيد أمام شباب الأهلي 1-5، بالتساوي مع سيد خميس مهاجم بني ياس.