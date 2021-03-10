الظنحاني أساسياً مع «الملك» بعد 70 يوماً

علي معالي (الشارقة)

بعد غياب 70 يوماً، يعود خالد الظنحاني إلى التشكيلة الأساسية للشارقة، والتي غاب عنها لظروف الإصابة، ولعب المدافع المتميز في المباراة الماضية أمام النصر بدلاً من عبدالله غانم في الدقيقة 70، إلا أنه يعود اليوم أساسياً أمام خورفكان، ضمن «الجولة 20» لدوري الخليج العربي»، في الطرف الأيمن المفضل للاعب الذي تأثر «الملك» كثيراً بغيابه، لأنه يقدم مستوى دفاعياً وهجومياً جيداً للغاية، وآخر مشاركة له أساسياً في مواجهة عجمان، في اليوم الأخير من العام الماضي، وانتهت بفوز الشارقة 2- صفر، وصنع الهدف الأول لإيجور كورونادو.

وشارك خالد الظنحاني «24 عاماً» حتى الآن في 12 مباراة «955 دقيقة»، وصنع 3 تمريرات ذهبية في 3 مباريات أمام عجمان والوحدة والظفرة.

وبالطبع الوضع الحالي لـ «الملك» لم يعجب اللاعب، حيث قال: الظروف الصعبة التي يمر بها فريقي تحتم عليه مضاعفة الجهود، من أجل العودة من جديد للانتصارات، والدخول لكل مباراة بهدف الانتصار فقط، لكي نحافظ على حظوظ المنافسة، والحفاظ على لقب الدوري. وقال الظنحاني: المنافس لن يكون سهلاً، للتطور الكبير في مستواه، ولكن على البطل أن يتسلح دائماً بتاريخه، وهو ما يجب علينا أن نضعه أمام أعيننا في لقاء الليلة.