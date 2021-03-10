هيلمان: الوصل «النجم الأول» في «قلعة الفهود»

مراد المصري (دبي)

شدد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، على أنه ينوي البقاء طويلاً في الدولة عموماً، ومع الوصل على وجه التحديد، مع سعيه لمواصلة تطوير الفريق، من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب، من خلال المضي قدماً بالخطوات التصاعدية، مؤكداً أن النجم الأول للوصل هو الفريق نفسه، وقال: الوصل أهم من الجميع دائماً، قبل أي لاعب أو فرد آخر، فريق كرة القدم لا يجب أن يتمحور حول أفراد، وأثق بحصاد العمل الجماعي والقوي، وأن تتوحد جهود لاعبين مثل فابيو ليما وجواو علي صالح وعلي سالمين، وكل لاعب آخر في المجموعة، لتقديم الأداء والظهور بأفضل مستوى جيد كفريق في النهاية.

وأضاف: لدينا لاعبون مهمون، لكن نملك العديد من العناصر الجيدين في النادي والمهمين أيضاً، وأثق تماماً بالعمل الجماعي أكثر من الأداء الفردي، وكل اللاعبين هنا لديهم الجودة والقدرة على اللعب للوصل.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل لديه قاعدة جماهير كبيرة ذات شغف منقطع النظير، تجعل منه نادياً كبيراً، إلى جانب حصاده من الألقاب وتاريخه الحافل، وقال: تأقلمت جيداً، وسعيد بالتواجد في الوصل والعمل والتطور هنا، وعلى صعيد حياتي الشخصية مع أسرتي، في انتظار قدوم اثنين من أبنائي خلال الأشهر المقبلة، للاستقرار والدراسة هنا، وأنوي البقاء لوقت طويل للغاية، ولتحقيق ذلك يجب أن أكون سعيداً مع عملي في كل يوم.

وأضاف: استمتع هنا بالثقافة والمكان رائع للعيش واحترام كبير للقوانين وأسلوب الحياة ممتاز، ومن السهل التأقلم معه، وأسرتي سعيدة للغاية، وأتمنى أن نبقى لوقت طويل.

ورداً على سبب مفاوضات تمديد عقده لعام إضافي حتى 2023، قال: أريد التوضيح أنني سعيد بالوصل، لم أتلقى عروض محلية أو خليجية وحتى لو حدث ذلك سأحترم عقدي الاحترافي الحالي، وأريد التوضيح للجميع أنني سعيد للغاية في الوصل، وجئت إلى هنا بكل سعادة وفخر، وأريد مواصلة العمل لتطوير أداء الوصل أكثر وأكثر.

ورداً على السؤال، متى سيعود الوصل إلى الألقاب، قال: في البداية يجب التوضيح أن أمامنا 7 مباريات يجب التركيز عليها حتى نهاية الموسم، وبالطبع أمامنا الوقت للجلوس والعمل للموسم المقبل، لرؤية هل يمكن أن نخوضه بطريقة مختلفة عن السابق، ولأن تكون فريقاً تحقق الألقاب، وتنافس عليها يجب أن تتطور في كل موسم، ويجب أن تبدأ الدوري وتبقى على مقربة من المنافسين على اللقب، وعدم جعل فارق النقاط كبيراً، لذلك سنقوم بالاجتماع في نهاية الموسم للتخطيط للموسم المقبل، وأن نحاول تطوير أنفسنا، وبالطبع الوصل فريق كبير، وحقق ألقاباً، ولكن في الوقت الحالي يجب أن نركز على العمل والتطور قدر الإمكان.

وطالب هيلمان الجماهير بالصبر على لويز هنريكي الوافد الجديد، معتبراً أنه يملك الشخصية والإمكانيات التي تؤهله للانسجام مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودافع هيلمان عن مواطنه نيمار نجم منتخب البرازيل الذي عمل معه خلال قيادة منتخب «السامبا» لحصد ذهبية ألعاب ريو دي جانيرو 2016، كمساعد للمدرب، وقال: الحدث عن نيمار أمر بسيط وسهل أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كشخص أنه إنسان رائع، ولا أمتلك سوى أمور جيدة عنه، أنه رائع ليس كرياضي، ولكن على الصعيد الشخصي أيضاً، نيمار صبي بقلب كبير ورجل أسرة ويعشق عمله ولعب كرة القدم ولديه احترام كبير للأشخاص حوله، وعلاقتي مع نيمار كانت رائعة، وما زلنا على تواصل إلى اليوم كصديقين

بالنسبة لوجهة نظري وما أقوله للجميع أن نيمار إنسان ولاعب كرة رائع، لكنه يدفع ضريبة الشهرة التي تجعله دائماً تحت الأضواء في جميع الأمور التي يقوم بها.



