رازوفيتش: «الكلاسيكو» لا يعترف بترتيب الوحدة والعين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن مواجهته أمام العين، بعد غد «الجمعة»، في «الجولة 20» تتطلب تركيزاً استثنائياً من لاعبيه، مشدداً على ضرورة تقديم مستوى أكثر من 100%، على أرضية الملعب لكسب الأفضلية، مشيراً إلى أن مواجهات «الكلاسيكو» بين الفريقين لا تعترف بمركزهما في جدول الترتيب.

وقال: تحدثت مع اللاعبين حول المباراة الماضية، واستعرضنا الأخطاء، ولا يمكن أن تكرارها في المباراة القادمة، واللاعبون يدركون تماماً أهميتها وصعوبتها.

وأضاف: الأخطاء تحدث في كرة القدم، ومن الضروري تلافيها في المستقبل والتعلم منها، و«العنابي» يحتاج إلى فوز معنوي، من أجل العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات.

واختتم المدرب حديثه بالقول: نفتقد خدمات المدافع فارس جمعة بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غياب خميس إسماعيل للإصابة، بينما بقية اللاعبين جاهزون للمواجهة المرتقبة.