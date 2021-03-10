بيدرو: العين يريد أن يكون الأقوى في «الكلاسيكو»

العين (الاتحاد)

كشف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، عن أنه يدرك جيداً مدى أهمية مواجهة «الكلاسيكو» بالنسبة للفريقين اللذين يلتقيان بعد غدٍ «الجمعة» في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، رغم أن الموسم الحالي لم يكن جيداً بالنسبة لـ «الزعيم» وأيضاً «العنابي»، ويجسد ذلك موقعهما في ترتيب البطولة، والذي لا يتناسب مع طموحاتهما، ولكن في نهاية الأمر، ُفإن المباراة هي «كلاسيكو»، ونسبة فوز متساوية بواقع 50% لكل منهما.

وقال: نلعب خارج أرضنا ونحترم طموحات المنافس، وهدفنا واضح في الوقت الحالي، ويكمن في تحسين مركزنا؛ لذلك يتوجب علينا أن نقدم مباراة جيدة أمام الوحدة والعودة إلى مدينة العين بالنقاط الثلاث، ونضع خطة جيدة للعب؛ لأننا درسنا الوحدة جيداً.

وأضاف: نعمل على أن نكون الطرف الأقوى في المباراة، وأن نحاول التسجيل أولاً؛ لأن هذا مهم جداً بالنسبة لنا، إذ نتطلع إلى التسجيل مبكراً في شباك صاحب الأرض، لزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، وكذلك تقديم مردود جيد، والأهم بعد التسجيل، يكمن في المحافظة على نظافة شباكنا، وعدم تلقي هدف بعد 3 دقائق، كما حدث في مباراتنا السابقة، وهناك شيء مهم بالنسبة للفريق، وهو التركيز العالي، مع الأخذ في الاعتبار، أننا إذا لعبنا بالمستوى المطلوب، تكون فرصنا أكبر في انتزاع النقاط الثلاث.



