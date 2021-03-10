إيسايلا: بني ياس يبدأ المشوار الصعب

أبوظبي (الاتحاد)

وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس مباراة فريقه أمام النصر بعد غد «الجمعة»، بالقوية، والتي تأتي ضمن «الجولة 20» لدوري الخليج العربي» وقال: نعرف تماماً قوة المنافس والمباراة، خاصة أن النصر يعيش فترة رائعة هذه الأيام، مشيراً إلى أن «السماوي» أيضاً يعيش فترة جيدة، لكنه طالب لاعبيه بالحذر، والسعي نحو مواصلة المسيرة.

وأضاف: بكل تأكيد هدفنا الفوز ونركز على المباراة، كونها بداية لمشاور صعب، وسلسلة من المواجهات القوية التي ينتظرها الفريق أمام العين والوحدة وشباب الأهلي.

وشدد على أنه درس المنافس جيداً، ويعرف نقاط قوة أبرزها الضربات الثابتة، وكذلك الهجوم القوي، ونوه إلى أنه طالب لاعبيه بالحذر من ارتكاب الأخطاء، في المناطق الحساسة، وأعلن غياب خميس الحمادي بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، وكذلك خالد العطاس الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعب على العودة بشكل أقوى مستقبلاً.

واختتم حديثه بالتأكيد أن «السماوي» عازم على القتال، من أجل الفوز، نافياً أن يكون الدفاع هو وسيلته الوحيدة في مواجهة النصر، لكنه أكد ضرورة مقابلة الهجوم بالهجوم أيضاً.