توصية باعتماد تثبيت إحصائيات اللاعبين موسم 1990-1991

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الإحصاء والتوثيق باتحاد كرة القدم برئاسة محمد الجوكر رفع توصية إلى مجلس الإدارة باعتماد تثبيت إحصائيات اللاعبين المترتبة عن الدوري موسم 90-91 الذي لم يستكمل، وتشمل هذه الإحصائيات عدد الأهداف المسجلة والبطاقات الصفراء والحمراء‏‭ ‬لحين ‬توقف ‬المسابقة ‬لغايات ‬الإحصاء ‬فقط، ‭ ‬دون ‬أن ‬يترتب ‬على ‬ذلك ‬أية ‬آثار ‬قانونية ‬.

وجاء القرار بعد اطلاع رئيس وأعضاء اللجنة على كل المستندات والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي على إثره تم اتخاذ القرار بعدم استكمال الموسم الرياضي 1990-1991، وكذلك بعد العودة للسجلات الرسمية في كشوفات الاتحاد بشأن نتائج المباريات وترتيب الهدافين للموسم 1990-1991.

وقال ‬محمد ‬الجوكر ‬رئيس ‬اللجنة ‬إن ‬القرار ‬يأتي ‬في ‬إطار ‬حرص ‬اللجنة ‬واتحاد ‬كرة ‬القدم ‬على ‬حفظ ‬حقوق ‬جميع ‬اللاعبين ‬والأرقام ‬التي ‬سجلوها ‬لتبقى ‬في ‬سجلهم ‬التاريخي، ‬مشيراً ‬أن ‬اللجنة ‬حرصت ‬على ‬البحث ‬والاطلاع ‬على ‬كُل ‬الملفات ‬والمستندات ‬الخاصة ‬بموسم ‬1990-1991 ‬الذي ‬لم ‬يستكمل ‬بالتنسيق ‬مع ‬الإدارة ‬القانونية ‬بالاتحاد، ‬مشيداً ‬بدور ‬الأمانة ‬العامة ‬وحرصها ‬على ‬تسهيل ‬مهام اللجنة ‬من ‬خلال ‬توفير ‬كل ‬الملفات ‬والأوراق ‬التاريخية ‬من ‬نتائج ‬مباريات ‬وسجل ‬الهدافين ‬وغيرها.

وأشاد الجوكر بلاعب الجزيرة والمنتخب علي مبخوت الذي طالب باحتساب أهداف النجم فهد خميس، وهو الأمر الذي يدل على تواصل الأجيال الكروية والوعي الذي وصل إليه لاعبونا، مشيداً كذلك بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في طرح المواضيع الهادفة والإيجابية التي من شأنها أن تساهم في تطور الكرة الإماراتية.

وأوضح الجوكر أن اللجنة تواصل سلسلة أعمالها بتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ اتحاد الكرة منذ تأسيسه سواء على مستوى المسابقات الكروية المحلية وسجل الأبطال الهدافين والحكام والمشاركات الخارجية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية إلى جانب الوثائق والصور الأرشيفية.

واطلعت اللجنة على الرسالة الواردة من الوصل بشأن احتساب الأهداف لموسم 1990-1991 للاعب النادي والمنتخب الأسبق فهد خميس.

وتضم اللجنة أيضاً منصور عبدالله نائب الرئيس، وفرحان المرزوقي، وحسين المنصوري، وسلطان آل علي الأعضاء، وسالم النقبي مقرراً.