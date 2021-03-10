إعادة انتخاب باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية

أُعيد انتخاب الألماني توماس باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، بالتزكية، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يأتي ذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل من 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا الصحية.

حصل باخ، الذي تسلم منصبه في عام 2013، على 93 صوتاً مقابل صوت واحد معترض، وامتنع عن التصويت أربعة أعضاء آخرين من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ137 المقرّر سابقاً في أثينا قبل نقله إلى لوزان عبر الفيديو.

وقال البافاري، البالغ من العمر 67 عاماً خلال افتتاحه الجمعية العمومية «تظل طوكيو المدينة المضيفة الأفضل استعداداً في تاريخ الألعاب الأولمبية. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا أي سبب للشك في أن حفل الافتتاح سيقام فعلاً في 23 يوليو».

وأضاف باخ «السؤال ليس ما إذا كانت الألعاب ستقام، ولكن كيف؟».

وأكد الألماني أن الألعاب الأولمبية ستكون «تظاهرة آمنة للسلام والتضامن وصمود البشرية في مواجهة الوباء».

كما حذّر باخ من أن هذه الألعاب ستشمل «تضحيات». فبالإضافة إلى العديد من الاحتياطات الصحية، يظل العالم الأولمبي معلقاً على قرارات السلطات اليابانية بشأن حضور المتفرجين الأجانب، قبل نهاية مارس الجاري، وحول الحضور الجماهيري بشكل عام بحلول نهاية أبريل.

وقبل تجديد الثقة في قائدهم حتى عام 2025، قام الأعضاء الـ103 في اللجنة الأولمبية الدولية بتقييم نتائج «جدول أعمال 2020»، خريطة طريق باخ المعتمدة بعد وصوله إلى الولاية الأولى في 2013 والتي تم تنفيذ «85%» من مقترحاتها.