قويض: خطة الظفرة.. دفاع المنطقة وهجمات مرتدة

أبوظبي (الاتحاد)

شدد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، على جاهزية فريقه لحصد نتيجة إيجابية أمام مستضيفه اتحاد كلباء بعد غدٍ «الجمعة» ضمن «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن المباراة مثل سابقتها مع خورفكان، حيث يعاني الفريق الغيابات، غير أنه يلعب برؤية واضحة.

وأشار إلى أن مستوى الفريقين متقارب، مع أفضلية نسبية لاتحاد كلباء الذي وصفه بأنه منظم ولا يتأثر بالغيابات، وأن لديه لاعبين مميزين يتشابهون مع لاعبي أندية المقدمة، مشدداً على الأداء بحذر وتركيز دفاعي أمامه.

وكشف قويض عن أنه راجع مع اللاعبين كل سلبيات المباراة السابقة، كاشفاً عن أن الفرصة الآن للاعبين الاحتياطيين لإثبات إمكاناتهم.

وعن الغيابات قال إنها ستكون الغيابات نفسها في اللقاء السابق، وهم إبراهيم سعيد، ومسلم فايز وخالد بطي وخالد السناني وسلطان الغافري وسهيل المنصوري.

وأوضح قويض أنه سيؤدي بطريقته المعروفة بدفاع المنطقة الكامل، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مؤكداً أنه متفائل بالعودة بنتيجة إيجابية، رغم أن المنافس متطور ويؤدي بصورة منظمة.



