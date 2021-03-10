داسيلفا: الظفرة خطير ويسبب المتاعب للجميع

فيصل النقبي (كلباء)

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على خطورة الظفرة الذي يواجهه بعد غد «الجمعة»، ضمن «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الظفرة يأتي محملاً بخسارة ثقيلة تلقاها منذ أيام أمام خورفكان، إلا أن ذلك لا يقلل من خطورة الفريق الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ودائماً ما يسبب المتاعب لأندية المحترفين كافة، وأن الخسارة الأخيرة لا تعني ضعف الظفرة، وإنما هناك فترة تراجع تمر على أي فريق، وذلك جراء الضغط المتواصل للمباريات، إلى جانب غياب اللاعبين لأسباب مختلفة.

وفيما يتعلق بـ«النمور»، أشار إلى أنه أعد الفريق جيداً للمباراة، كما أن الفريق يسعى للذهاب بعيداً في الترتيب، ولذلك يضع الفوز نصب عينيه من أجل نيل «العلامة الكاملة»، وقال إن الغائب الوحيد عن التشكيلة هو محمد سبيل المعاقب بالطرد أمام بني ياس.