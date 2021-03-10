«قاهرة فينوس».. النجمة الساطعة في ربع نهائي «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

واصلت الأميركية كوكو جوف أصغر لاعبه في بطولة دبي الدولية للتنس، والتي تشارك ببطاقة دعوة، تألقها أمام نخبة من نجمات اللعبة، وانتزعت فوزاً جديداً على التشيكية تيريزا مارتينوفا بمجموعتين، لتبلغ ربع النهائي بجدارة واستحقاق.

ونجت اللاعبة الصاعدة، التي قهرت فينوس وليامز في «ويمبلدون

2019»، في الفوز 6-4 و6-2، خلال ساعة و6 دقائق.

وشهد الدور الثالث من البطولة، فوزاً آخراً مدوياً للأميركية جيسيكا بيجولا على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة، بمجموعتين 6-0، و6-2، حيث لم تصمد المصنفة السادسة عالمياً أمام بيجولا إلا 53 دقيقة.

ويعد اللقاء هو الثاني لهاتين اللاعبتين خلال الأسبوعين الماضيين، إذ فازت بيجولا أيضاً على بليسكوفا بمجموعتين 6-1، 6-1 في بطولة الدوحة للتنس، لتحجز مقعداً في ربع النهائي، ليكون بذلك سابع مباراة تخسر فيها بليسكوفا أمام اللاعبات ضمن تصنيف العشرين.

وقالت بيجولا: «أعتقد أنني لم أخسر الكثير من النقاط الحرة، فقد كانت معظم ضربات الإرسال والتصدي للكرات جيداً، ولم أرتكب الكثير من الأخطاء، وهذا ما أردت فعله، وأعتقد أنني تمسكت بخطة لعبتي بشكل جيد وتمكنت من تحقيقها.

وأضافت: تفاجأت قليلاً بمدى أدائي الجيد في بطولة الدوحة، وبدأت بالتفكير أنه من الصعب بمواصلة على نفس المسار، الأمر الذي قد أحبطني نوعاً ما، ولابد الآن أن أتصالح مع نفسي ذهنياً، وأن أفكر بأن الفوز ليس أمراً صعب المنال".

واستمرت المفاجآت المدوية في البطولة بخروج السويسرية بليندا بينسيتش المصنفة السادسة في البطولة و12 عالمياً، أمام الروسية أنستاسيا بوتابوفا، في مباراة استمرت لساعتين و17 دقيقة، حيث تمكنت الأخيرة الفوز 6-1، و2-6، و7-5.



