منصور بن زايد يشهد «ختامي الوثبة» للهجن

محمد سيدأحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ختام فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021»، في نسخته الـ 41، والتي استمرت لمدة 10 أيام، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات الحول والزمول، في أغلى أشواط المهرجان، التي أقيمت لمسافة 8 كلم بأرضية الميدان الغربي للهجن بالوثبة، من أجل نيل الناموس وأغلى رموز المهرجان الختامي على الإطلاق.

كما حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن في الدولة والمنطقة الخليجية.

وشهد ختام المهرجان فوز شعار علياء بنت محمد برمزين، وذلك لأول مرة بفوز العنصر النسائي الذي اقتحم المجال بقوة وأثبت جدارته، إذ توجت «الشاهينية» المملوكة لعلياء بنت محمد بسيف «ختامي الوثبة 2021» في إنجاز كبير يحسب لهذا الشعار، حيث نجحت «الشاهينية» في الفوز بناموس الشوط الرئيس الأول المخصص للحول المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.15.06 دقيقة، لتهدي مالكتها جائزة الشوط وقدرها 3 ملايين درهم، إضافة إلى الرمز الغالي، بينما جاءت في المركز الثاني «باركلين» لحمد راشد غدير الكتبي، وحصد مالكها جائزة الشوط المالية وقدرها مليون درهم، فيما كانت «نجلا» لسعيد محمد بالذويب العامري على موعد مع المركز الثالث.

وانتزع «كيفان» لحمد راشد غدير الكتبي ناموس الشوط الرئيس الثاني، ليخطف بندقية الزمول المفتوح في ثاني أقوى أشواط المهرجان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.48.07 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «رعد» لسالم راشد غدير الكتبي الذي أنهى الشوط في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث «شديد» لحمد راشد غدير الكتبي.

وكسرت «مياسة» لفرج علي حمودة الظاهري الأرقام القياسية بعد أن حققت أسرع زمن في الشوط الرئيس الثالث، لتهدي مالكها سيف الحول المحليات، إذ نجحت في تحقيق رقماً مميزاً بعد أن أنهت الشوط في زمن 12.25.03 دقيقة، لتربح جائزة الشوط المالية وقدرها 2.5 مليون درهم.

وأعلن مالك «مياسة» فرج علي حمودة الظاهري اعتزالها عقب نهاية الشوط وتتويجها بالسيف، حيث أنهت مشوارها وفي رصيدها 6 سيوف بمهرجانات الهجن المختلفة، بينما احتلت المركز الثاني في شوط الحول المحليات «مهابة» لمبارك بن شعفان العامري بتوقيت 12.26.03 دقيقة.

وعاد شعار علياء بنت محمد للتألق في الشوط الرابع والأخير لتضيف إلى رصيدها رمزاً ثانياً في ختامي الوثبة، بعد أن حلقت ببندقية الزمول المحليات، في إنجاز كبير للعنصر النسائي بالنسخة الحالية من المهرجان، وذلك بعد فوز «شاهين» بالمركز الأول بزمن قدره 12.45.02 دقيقة، متفوقاً بفارق كبير عن «ممتاز» لمحمد سلطان مرخان الكتبي الذي جاء في المركز الثاني، و«لبيب» لعلي بن حمودة الظاهري الذي احتل المركز الثالث.

وعبر ملاك الهجن عن سعادتهم بنجاح المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بالوثبة، موجهين الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل واللامحدود لرياضة سباقات الهجن، وتوفير كل عوامل النجاح والتميز، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بالحلال، ورفع من مستوى التنافسية والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الآباء والأجداد.