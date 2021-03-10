«ياس».. تغطية استثنائية وشاملة لكأس دبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الخامسة والعشرين، لكأس دبي العالمي للخيول، 27 مارس الجاري، كشفت قناة ياس عن تفاصيل خطة تغطيتها الواسعة والشاملة للحدث العالمي الكبير.

وأكدت القناة عبر خريطة البرامج القدر الكبير من الأهمية والاهتمام الذي توليه القناة لهذا الحدث العالمي، وما يمثله على المستوى العالمي أو المحلي من أهمية واهتمام، في ظل الظروف الصحية العالمية المحيطة، وما سيؤكده الحدث وإقامته للعالم كله من قدرة الإمارات ودبي على مواجهة جائحة «كوفيد- 19» المستجد، والخروج بالبطولة والمشاركين فيها إلى بر الأمان والسلامة، ليكون الحدث بمثابة نموذج ودليل أمام منظمي كل البطولات العالمية للفروسية على صعيد إقامة هذه البطولات، والإجراءات الاحترازية التي ستتبع فيه مع الوضع في الاعتبار القيمة المالية الكبيرة التي يمثلها الحدث، بمشاركة أشهر وأبرز خيول العالم، وكذلك كبار الفرسان والملاك فيه، وهو ما وضعت دبي له كعادتها كل الأهمية والاهتمام.

وأكدت «ياس» أن تظل التغطية بالشكل الكبير والمكثف، خاصة أن هذه النسخة هي الخامسة والعشرون «اليوبيل الفضي»، بكل تاريخية الرقم والحدث والتحدي الكبير الذي واجهته البطولة عبر تاريخها منذ أول يوم لها في عام 1996، حين وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التحدي أمام عينيه، وأصر على إقامة الحدث بهذا القدر والمستوى، وهو ما تأكد نجاحه عبر النسخ المختلفة، رغم ما مر به من تحديات باتت اليوم ذكريات يعتز بها الجميع.

تبدأ التغطية الفعلية لقناة ياس من مساء 11 مارس، عبر عدد هائل وكبير من الفواصل والبرومهات والتقارير المعدة خصيصاً للحدث، منها ما هو عن الخيول الفائزة في النسخ الماضية، وكيف حققت الفوز، ومنها ما يخص الخيول المشاركة، في هذه النسخة، بالإضافة إلى تقارير عن أبرز الفرسان الذين شاركوا في البطولة عبر تاريخها، أو عن أهم الوقائع التي مر بها تاريخ الكأس، أو عن المكان نفسه، سواء ند الشبا المضمار القديم، أو ميدان الميدان الحالي العظيم كل هذه التقارير والفواصل بمثابة التمهيد للحدث، وما يمثله من أهمية وتأكيد تواصل المشاهدين في كل مكان مع الحدث، قبل أن ينطلق السبت الأخير من مارس الجاري.

وتتصاعد وتيرة التغطية إلى ما قبل خمسة أيام من انطلاق الحدث، حيث تبدأ القناة عرض باقة من البرامج الموجهة والمكثفة مباشرة للحدث، وتقديم عدد من الأفلام الوثائقية المنتجة خصيصا عن الحدث، والتي يغطي بعضها جانباً من تاريخية الحدث في يوبيله الفضي، وما مرت به البطولة من ذكريات ووقائع مختلفة، كما تعرض لكيفية مواجهة كأس دبي العالمي للخيول جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي وضعت وستتبع كي تخرج البطولة بسلام للجميع.

وتقدم القناة سهرة يومياً على مدار ساعتين «الطريق إلى الكأس»، من موقع الحدث في ميدان، وتتناول الحدث من مختلف جوانبه، عبر التعرض في كل حلقة لشوطين من أشواط السباق، فيما ستكون الحلقة الخامسة والأخيرة التي تسبق الانطلاقة عن شوط الكأس، مع عرض لأسماء الخيول المشاركة، والتي وصل عددها إلى 762 خيلاً من 19 دولة، وأهم وأبرز الأسماء المرشحة التي سيقدمها فريق التحليل بالقناة المشارك في البرنامج، لمساعدة المشاهدين في التعرف على الخيول ومستوياتها مع مناقشة لعدد من القضايا والموضوعات التي تهم أهل الخيل والمشاهدين على حد سواء.

وابتداءً من هذا التاريخ ستكون القناة بالكامل، وعلى مدار أربع وعشرين ساعة لتغطية الكأس، وكل ما يدور فيه من تفاصيل، كما ستنقل القناة، وعلى الهواء مباشرة، قرعة الكأس وإفطار النجوم، وهما أبرز حدثين يسبقان انطلاق البطولة، مع غيرهما من برامج وتفاصيل ومؤتمرات صحفية مصاحبة تسبق الحدث عادة.

وهذه الخريطة تختلف تماماً عن خريطة تغطية 27 مارس «يوم الكأس»، والتي وضعت من أجلها القناة خطة منفصلة، ستكشف عن تفاصيلها في الأيام القادمة، وتحمل العديد من المفاجآت على كافة الأصعدة الفنية والموضوعية والتاريخية، لتواصل قناة ياس تغطيتهما السنوية الموسعة والشاملة للحدث، والذي يمثل واحداً من أهم أحداث سباقات الخيول في العالم كله، فضلاً عن ما يمثله مرور 25 سنة على انطلاق الحدث وأهميته، والتحديات التي واجهها على مدار تاريخه الحافل تستدعي استرجاع كل ما مرت به البطولة في تاريخها الحافل فنياً وتاريخياً.

ومن 11 إلى 27 مارس تبث القناة العشرات من البروموهات والتقارير والفواصل الخاصة بالحدث، وبداية من 22 مارس، سيبدأ عرض ملخص للأشواط التي جرت في الكأس منذ أول نسخة وحتى النسخة 24، إضافة إلى عرض مجموعة من التقارير المنوعة، وفي مساء كل يوم سيعرض برنامج «الطريق إلى الكأس» الذي يتناوب على تقديمه عدد من مذيعي القناة، بمشاركة عدد من الضيوف والمحللين الذين سيتناولون الحدث من كافة جوانبه، وصولاً إلى النسخة 25 من الكأس وما تمثله.

وفي الفترة المسائية من كل يوم ستعرض القناة فيلما وثائقيا عن تاريخية الحدث وأهميته ومكانته ودوره كقاطرة للتنمية الشاملة التي حدثت في دبي، وأيضاً عن ميدان وعملية أنشاؤه وغيرها من الأفلام التي يجري إعدادها الآن للعرض، كما ستشمل التغطية بث قرعة كأس دبي العالمي التي ستجري يوم 24 مارس مباشرة على الهواء مع استوديو مصاحب، كما ستنقل حفل إفطار النجوم الذي سيقام يوم 25 مارس في الثامنة صباحاً مع استوديو مصاحب وفريق من المراسلين للقاء النجوم والفرسان وأهم وأبرز ضيوف الكأس.

يظل كأس دبي العالمي للخيول واحد من أهم الأحداث التي تغطيها قناة ياس منذ افتتاحها وحتى الآن، وتمثل التغطية التى تقدمها حجر الزاوية في كيفية تغطية حدث عالمي بهذا القدر والقيمة.



