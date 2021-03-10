دياز: النصر يلعب «ودية» عقب كل «رسمية»

معتصم عبدالله (دبي)

كشف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، عن خوض فريقه تجربة ودية أمام «فريق 21» بالنادي، في اليوم التالي لكل مباراة رسمية يلعبها «العميد»، ضمن استراتيجية الجهاز الفني لتجهيز كل عناصر الفريق، عطفاً على استمراره في المنافسة على الدوري ولقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وقال «ذكرت سابقاً أن كل فريق يرغب في تحقيق إنجاز، عليه أن يكون لديه مجموعة مكتملة من اللاعبين، في كامل الاستعداد والجاهزية»، لافتاً إلى أن المباريات الماضية لفريقه أكدت على جودة البدلاء والعمل المبذول، لتجاوز الغياب الطارئ لأي لاعب في المباريات التنافسية.

وحول المواجهة المرتقبة أمام بني ياس في قمة «الجولة 20» بعد غد «السبت»، قال «المباراة مهمة لجميع الفرق المنافسة على الصدارة، وستكون قطعاً مهمة صعبة، لكننا في جاهزية بدنية وذهنية جيدة، ونعمل على تقديم المستوى المتميز، مقروناً بنتيجة إيجابية تساعدنا في الاستمرار في المنافسة»، وشدد على أن المباراة لن تحدد مصير الفريقين بشكل نهائي في الدوري، لكنها تمنح الفائز خطوة للاستمرار بقوة في السباق.

ونوه دياز إلى أن غيابات «العميد» في مباراة «السماوي»، تشمل إلى جانب المدافع محمد عايض بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، الثلاثي محمد فوزي، راشد محمد عمر، عبدالرحمن يوسف.



