«عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تنطلق 6 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أكبر وأهم بطولات رياضة الجو جيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد أن البطولة، ستقام وسط إجراءات احترازية صارمة ووفقاً لبروتوكول الأمن والسلامة المعتمد من قبل الجهات المعنية بالدولة، والذي جرى تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في ظل الظروف الصحية والتحديات الراهنة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة: إنه وسط ترقب عشاق الجو جيتسو ونخبة لاعبي هذه الرياضة حول العالم للموعد الجديد للبطولة الأغلى دولياً، تؤكد دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ريادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية متجاوزة كل العوائق والتحديات، عبر الالتزام التام والعمل على توفير بيئة تنافسية تضع أمن وسلامة جميع المشاركين في مقدمة الأولويات.

وأوضح: «موعد النسخة 12 من البطولة شهد عدة تحديثات خلال الأشهر الأخيرة على ضوء الأوضاع الصحية العالمية، لكننا في الاتحاد نود التأكيد على أننا كنا على الدوام في ذروة استعداداتنا لتنظيم البطولة في موعدها، ووفقاً لأفضل المواصفات العالمية، لكن المصلحة العامة للاعبينا ونخبة لاعبي العالم الحريصين على المشاركة كانت تقتضي تأجيلها، انطلاقاً من الحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والأندية للاستعداد الجيد وتحقيق الإنجازات.

وشدد الظاهري على أن قرار المضي قدماً في تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ينسجم مع رؤية الاتحاد حول أهمية العودة إلى أجواء البطولات الكبرى، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال إقامة المنافسات.

كما أشاد بريادة ونجاح دولة الإمارات في إرساء نموذج يحتذى به في تحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت لقاح»كوفيد 19" لمختلف الشرائح المجتمعية دون تمييز، حيث ساهم هذا الأمر في تطعيم أكثر من نصف السكان. وفي هذا الصدد حرص الاتحاد على التوعية، وتوفير اللقاح، حتى باتت نسبة 100% من فريق العمل وأعضاء المنتخب الوطني من الحاصلين عليه، وكذلك معظم لاعبي الجوجيتسو المواطنين والمقيمين في الدولة، ما يعزز من مواصفات الأمان التي تتمتع بها البطولة.

وتبدأ البطولة يومها الأول 6 أبريل بمنافسات الناشئين والناشئات، فيما تم تخصيص 7 أبريل لمنافسات الأساتذة، على أن تكون نزالات المحترفين يومي 8 و9 أبريل.

وفي سياق متصل، أعرب نجوم الجو جيتسو العالميون عن حماستهم للعودة إلى بساط النزال من جديد للمنافسة في أضخم البطولات، وأكثرها تميزاً على جدول الفعاليات العالمي، حيث تمثل هذه البطولة لهم حلماً ينتظرونه عاماً بعد عام.