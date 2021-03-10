تيجالي والحوسني وسالم «نجوم 19» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد سبستيان تيجالي مهاجم النصر، جائزة نجم «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، بعد حصوله على أغلبية أصوات الفنيين والإعلاميين الرياضيين والجماهير، وذلك عبر الاستفتاء الموسع الذي يقام بعد نهاية كل جولة عبر منصات «سبورت فور أوول».

وجاء تتويج تيجالي بالجائزة التي يحققها للمرة الأولى، منذ انطلاق المسابقة، قبل 3 مواسم، بعد تفوقه على الأرجنتيني خيمينز لاعب بني ياس حيث تساوت أصوات الفنيين بواقع 12% لكل منهما، بينما رجحت الجماهير كفة تيجالي، بعد حصوله على 12.8 بينما نال خيمينز 5.2 من الجماهير، وحل ميلوس «الجزيرة» ثالثاً، بالتساوي مع خيمينز بنسبة إجمالية 17%.

وفي فئة أفضل حارس توج عادل الحوسني «الشارقة» بالجائزة للمرة الرابعة في هذا الموسم، وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الفنيين والجماهير بنسبة 42.1% رغم خسارة فريقه في الجولة، إلا أن تألقه اللافت، وضعه في مقدمة حراس الجولة، بينما احتل حميد عبدالله «الوصل» المركز الثاني بـ 24%، وماجد ناصر «شباب الأهلي» 15.3%،

وواصل الحكم المتميز أحمد سالم تفوقه في فئة أفضل حكم، وللمرة الثالثة هذا الموسم، بعد اكتساحه للتصويت، وحصوله على جميع أصوات الفنيين، وتفوقه أيضاً في الاستفتاء الجماهيري بنسبة 84%، متفوقاً على زميليه علي الزرعوني وزايد داوود.



