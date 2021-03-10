904 لاعبين في الدوري العالمي لمحترفي الجو جيتسو بكييف

كييف (وام)

اختتمت أمس، بنجاح، منافسات بطولة الدوري العالمي لمحترفي الجو جيتسو التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في العاصمة الأوكرانية كييف، بمشاركة 904 لاعبين ولاعبات في مختلف الأوزان والمراحل السنية. وتعد تلك البطولة أكبر تجمع رياضي في الألعاب القتالية بأوروبا بعد جائحة كورونا.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بمنتهى الدقة، حفاظاً على اللاعبين واللاعبات، وأقيمت المنافسات من دون جمهور. وشهدت البطولة توزيع 172 ميدالية ذهبية، و168 ميدالية فضية، و128 ميدالية برونزية، كما شهدت تتويج أكاديمية «زد أر تييم أسوسيشن» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة بعد حصول لاعبيها على أكبر عدد من النقاط.

حضر المنافسات كل من سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، وفرانسيسكو جوناس اندراديه بطل الحزام الأسود والفائز بلقب أبوظبي جراند سلام ثلاث مرات، والميدالية الذهبية كذلك في بطولة «كييف» بمنافستي «البدلة» و«دون البدلة».

وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، أن الإقبال الكبير في بطولة كييف فاق كل التوقعات، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، وأن هذا الحرص من اللاعبين واللاعبات على المشاركة يعكس ثقتهم في التنظيم الاحترافي، وفي تطبيق أعلى معايير الجودة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وقال: «سعداء بمتابعة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبطولاتنا، وحرصه على الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتنظيم، وتعليماته لنا بأن تكون الإمارات دائماً أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم، ونستعد حالياً لتنظيم المحطات المقبلة في أجندة الفعاليات بنفس النسق، حيث إننا نقترب حالياً في شهر مارس من جولة موسكو جراند سلام التي تنطلق 14 مارس الجاري، وكذلك من جولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في أوائل أبريل بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، فضلاً عن سلسلة بطولات الدوري العالمي والدوري القاري».

في نفس السياق، أكد البرازيلي يهور ليبيد مدرب الجو جيتسو، أنه سعيد بالمشاركة في منافسات دولية «كييف» بـ 18 لاعباً من أكاديميته، وأن المنافسات كانت قوية للغاية، بما يعكس أن اللاعبين تجاوزا بدنياً ومهارياً تأثيرات التوقف على خلفية كورونا، وأنه سيحرص على المشاركة المستقبلية في كل البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو؛ لأنها الأفضل والأقوى والأهم في العالم.