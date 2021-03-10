تفوق إماراتي في «سكتون فزاع»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مسابقة السيدات المفتوحة ضمن منافسات بطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية المخصص في منطقة الروية بدبي.

وشهدت المنافسات تفوقاً إماراتياً، بفوز آمنة خليفة الكتبي بالمركز الأول، محققة العلامة 78 «3 أكس»، وجاءت بالمركز الثاني الإماراتية هنادي خليفة الكابوري بالعلامة 77 «3 أكس»، وبالمركز الثالث العمانية غسية أحمد الدرعي بالعلامة 76 «2 أكس».

وفي فئة الناشئات حصدت الإماراتيات المراكز الثلاث الأولى، فحققت اللقب فاطمة خالد المنهالي بالعلامة 77 «3 أكس»، وبالمركز الثاني جاءت آمنة حسن بن شهدور بالعلامة 74 «2 أكس»، وأحرزت المركز الثالث آمنة يوسف حسن بالعلامة 68، وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.