«زو ستورم» يواجه «مشاكل» في ميدان

دبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار ميدان في السادسة والنصف مساء الغد حفل سباقه المحلي، الذي يتألف من 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية 570 ألف درهم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري.

ويتصدر الشوط الرابع والرئيس لمسافة الميل «شروط» الحفل، حيث يواجه «مشاكل» وصيف ديربي الإمارات، الجواد القوي «زو ستورم»، الذي يسعي لتسجيل فوزه الثالث في ميدان منذ بداية العام، فيما يشكل «هوى بلادي» خطورة.

ويسعي «ويلكوم سربرايز» و«جريت إميج» لمنافسة «أجمل»، للخروج من دائرة المبتدئة في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، وفي ثاني الأشواط لمسافة 1900 متر يتحفز «تولمونت» أمام ثنائي واتسون «إكسبريس روت» و«كوزمو» كريمر.

ويتصدر «برايت ستارت» الفائز في مطلع العام الجاري، ثنائي المدرب سعيد بن سرور في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، لكن المنافسة حاضرة بوجود «تويلفث أوف نيفرلاند» و«بوك ريفيرو» صاحب الزمن القياسي في العين.

ويسعي «الكامل» لتحقيق فوزه الأول حين يخوض تحدي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وينافسه «جالفنايز»، ويختتم الحفل بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر بمشاركة دبل أورب «الوصيف» في مشاركته السابقة، وينافسه «فاساري» و«مزجران» و«شرام».