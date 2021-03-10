اليونايتد وميلان لقاء العملاقين في «يوروبا ليج»

لندن (أ ف ب) تتجه الأنظار غداً «الخميس» إلى ملعب «أولد ترافورد» الذي يستضيف مواجهة بين عملاقين يحلمان باستعادة مكانتهما بين الكبار، وذلك حين يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبعدما اعتادا على خوض المسابقة الأهم قارياً، أي دوري أبطال أوروبا التي توجا بلقبها عشر مرات في ما بينهما، تراجع دور العملاقين اللذين كانا سابقاً «فزاعة» القارة العجوز، وبات هدفهما الأبرز في الأعوام الأخيرة محاولة المشاركة وحسب في البطولة المرموقة.

والدليل الأبرز على ما وصل إليه اليونايتد وميلان في الأعوام الأخيرة أن مواجهة ثمن نهائي «يوروبا ليج» ستكون الأولى بينهما خارج دوري الأبطال من أصل 11 مواجهة.

لكن الحياة عادت هذا الموسم إلى هذين الفريقين، ودخلا في صراع جدي على لقب دوري بلادهما، ما يمنح المواجهة الأولى بينهما منذ 2010 مذاقاً خاصاً.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي ذهاباً وإياباً 3-2 و4-صفر.

ولم يفز اليونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل مدربه الأسطوري الإسكتلندي أليكس فيرجسون عام 2013، في حين أن اللقب الأخير لميلان في الدوري المحلي يعود إلى 2011، قبل أن يكتفي بعدها بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب لتسعة مواسم متتالية.

ومن غير المتوقع أن يتمكن اليونايتد من معانقة لقب «البريميرليج» هذا الموسم، بما أنه يتخلف في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، لكن الفوز الذي حققه الأحد على الأخير في عقر داره 2-صفر، يؤكد على الأقل بأن فريق المدرب النروجي أولي جونار سولسكاير على الطريق الصحيح.

وبعد وضعه حداً للانتصارات المتتالية لجاره اللدود عند 21 مباراة في جميع المسابقات، دعا سولسكاير لاعبيه إلى البناء على هذه النتيجة، مشيداً بالطاقة الهائلة التي أظهرها رجاله.

وتابع: «سنقوم بكل شيء ممكن من أجل المحافظة على هذا المستوى من الأداء كل يوم، أشعر أننا فريق أفضل مما كنا عليه قبل 12، 16، 18 شهراً، لقد تطورنا بشكل هائل».

ورأى «أننا أصبحنا أكثر قوة، مقاومة وأصبح هناك المزيد من الشخصية في الفريق. وهذا ما يعجبني».

وبعدما حل سادساً في ترتيب الدوري الموسم الماضي، عاد ميلان للمشاركة القارية التي غاب عنها في 2019-2020.

وتشكل هذه العودة خطوة صغيرة نحو محاولة استعادة مكانته والمشاركة للمرة الأولى منذ 2014 في دوري الأبطال، المسابقة التي توج بلقبها سبع مرات في تاريخه، آخرها عام 2007، أي في الموسم الذي سبق التتويج الثالث والأخير لخصمه المقبل اليونايتد.

والتحسن الذي حققه ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي قاده هذا الموسم لتصدر ترتيب الدوري المحلي لأسابيع طويلة، قبل أن يتنازل عنه مؤخراً لمصلحة جاره اللدود الإنتر الذي بات الآن مبتعداً عن «الروسونيري» بست نقاط، بعد أن أسقطه الشهر الماضي 3-صفر.

من المؤكد أن الهدف الأسمى للفريقين هو استعادة دورهما على الصعيد المحلي في رحلة طويلة يأملان أن تقودهما في نهاية المطاف إلى المجد في دوري الأبطال.

والفوز بمسابقة «يوروبا ليج» ستكون خطوة مرحباً بها بالطبع من قبل الطرفين، لأنها تشكل بداية المشوار نحو أيام أفضل.

ولم يسبق لميلان أن توج بلقب المسابقة، إن كان بصيغتها الحالية، أو السابقة «كأس الاتحاد الأوروبي»، ولم يصل حتى إلى مباراتها النهائية، لكن نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان لاعباً في اليونايتد حين توج الأخير باللقب عام 2017.

وغاب ابن الـ39 عاماً عن المباراتين الأخيرتين لميلان في الدوري بسبب إصابة عضلية، لكن بيولي يأمل أن يكون «إبرا» جاهزاً لخوض مباراة «أولد ترافورد»، كاشفاً «إنه أفضل، سيخضع لفحص آخر لمعرفة إلى أين وصلت عملية تعافيه، وأمل أن يكون قد تعافى بالكامل مع الوصول إلى يوم الخميس».

وسيتواجه اليونايتد مع وجه مألوف آخر، بشخص المدافع البرتغالي ديوجو دالوت الذي انتقل هذا الموسم إلى ميلان على سبيل الإعارة من «الشياطين الحمر»، ويمكنه المشاركة ضد فريقه السابق، بحسب قواعد الاتحاد القاري «اليويفا».

ويحمل «أولد ترافورد» ذكريات جميلة لميلان الذي توج بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2003 على هذا الملعب ضد خصمه المحلي يوفنتوس، لكن سجله ضد الأندية الإنجليزية على أرضها لا يطمئن، إذ حقق فوزاً يتيماً فقط من أصل 17 مباراة.

صحيح أن مواجهة اليونايتد وميلان هي الأبرز على الإطلاق في ثمن النهائي، لكن هناك أندية كبرى أخرى موجودة في هذا الدور وستكون مرشحة للمنافسة على اللقب، على غرار ممثلي إنجلترا الآخرين أرسنال وتوتنهام وقطب العاصمة الإيطالية روما.

ويجدد أرسنال الموعد مع أولمبياكوس اليوناني الذي أنهى مشوار النادي اللندني الموسم الماضي في الدور الثاني، حين خسر ذهاباً في بيرايوس صفر-1 قبل أن يقلب الطاولة على «المدفعجية» إياباً بالفوز عليهم في معقلهم 2-1 بعد التمديد.

وسيعود فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى الملعب ذاته الذي استضاف فيه بنفيكا البرتغالي في الدور السابق نتيجة قيود السفر للحد من تفشي فيروس كورونا، حين حول تخلفه 1-2 إلى فوز 3-2 وبلغ ثمن النهائي، بعدما تعادلا ذهاباً 1-1.

أما توتنهام، المنتعش مؤخراً بقيادة الويلزي المتجدد جاريث بيل، فيستضيف دينامو زغرب الكرواتي، فيما يلعب روما مع ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني.

وبمعنويات مرتفعة جداً نتيجة حسمه لقبه الأول في الدوري الإسكتلندي منذ 2011، يحل رينجرز الإسكتلندي بقيادة مدربه نجم الوسط الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي، فيما يتواجه بطل دوري الأبطال أربع مرات أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه يونج بويز السويسري الذي أقصى في الدور السابق باير ليفركوزن الألماني.



