بدر طبيب: الفهم الخاطئ لطبيعة الكرة وراء الحملة على العنبري

معتصم عبدالله (دبي)

دافع بدر طبيب المدرب السابق لدبا الحصن ومصفوت ورديف الإمارات، عن عبدالعزيز العنبري مدرب للشارقة، مؤكداً أن ما يتعرض له من هجوم، بسبب تراجع مستوى «الملك» غير مبرر، ويفتقد إلى المنطق، وسببه غياب الثقافة، وعدم المعرفة بطبيعة كرة القدم، وقال: «يحز في النفس أن نرى مدرباً مواطناً ناجحاً يتعرض إلى هذا الهجوم، نحن لم نصدق أن المدربين المواطنين بدأوا في أخذ وضعهم، وبدأت الإدارات تقتنع بهم».

وأضاف: «العنبري ومهدي علي أنجح مدربين مواطنين في الفترة الأخيرة، وهما يتفوقان على كل الأجانب الموجودين حالياً، بل هما من أنجح وأفضل المدربين في منطقة الخليج بأكملها».

وقال: «يجب أن نعمل على أن تثقيف الجمهور، وليس أن نسير في اتجاهه، وأتساءل ما هي مسؤولية العنبري فيما يحدث للشارقة؟ صحيح أنه ارتكب أخطاءً في بعض المباريات، وهي عادية مثل أخطاء اللاعب والحكم».

ومضى طبيب في دفاعه متسائلاً: «إذا كان العنبري الذي قاد فريقه للألقاب فاشلاً، فمن صنع إنجازات «الملك»؟ لا تقولوا لي إيجور كورنادو، لأن هذا رأي ساذج وفقير، ولا يتسق مع طبيعة لعبة كرة القدم التي تعتمد على فريق كامل، وليس لاعباً واحداً، وإن كان اللاعب الواحد يصنع إنجازاً لاكتفى برشلونة بميسي، واليوفي برونالدو، وسان جيرمان بنيمار، وليفربول بصلاح.

ورأى طبيب أن تراجع الشارقة ليس وضعاً شاذاً، وقال: «كل الفرق تمر في بعض الأحيان بأوقات تراجع، ليفربول وبرشلونة حالياً يقدمان تقريباً موسماً سيئاً، ولكن لم يتعرض كلوب وكومان لما يتعرض له العنبري، في أوروبا يدعمون الفاشل حتى ينجح، وعندنا يحاربون الناجح.

وختم طبيب برسالة إلى مدرب الشارقة، قائلاً: «لا تلتفت لمن ينتقدك ولا تغير أسلوبك، لأن البعض اعترض عليه، أنت أدرى بفريقك ولاعبيك، ورسالتي لإدارة الشارقة ادعموا مدربكم، ولا تلقوا بالاً لمن ينتقد من أجل الانتقاد وحب الظهور والاستعراض».



