«شبح الركبة» يواصل تهديد نجوم «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح خالد العطاس مدافع بني ياس، وماجد سرور لاعب وسط الشارقة، أحدث الوجوه في قائمة «ضحايا إصابات الركبة والرباط الصليبي» في الموسم الحالي 2020- 2021، لدوري الخليج العربي، بعد ما توجه «الثنائي» إلى إسبانيا لإجراء عمليات الترميم، بإشراف البروفيسور الفرنسي فريدريك كيامي، في مستشفى جامعة السوربون.

وسبق الثنائي العطاس وسرور، خضوع الأوزبكي عزيز جانييف لاعب وسط شباب الأهلي لعملية جراحية مماثلة في دبي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وما بين «الزائر ثقيل الظل» و«المرعب» تتعدد الأوصاف للهاجس الأكثر شيوعاً للاعبين داخل «المستطيل الأخضر»، عطفاً على الآلام المبرحة وهاجس العمليات الجراحية، علاوة على طول فترات التأهيل قبل بداية التدريبات، والتي لا تقل عادةً عن 6 أشهر.

وضمت قائمة ضحايا إصابات الرباط منذ بداية الموسم الحالي في «دورينا» العديد من الأسماء اللامعة التي غابت بفعل «الشبح»، حيث جاءت البداية مبكرة قبل الانطلاقة الرسمية للموسم، بعدما أعلن الشارقة في سبتمبر من العام الماضي، إصابة مهاجمه البرازيلي جوناثان بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، خلال مباراة ودية، بعد 24 ساعة على توقيع عقد انضمامه إلى «الملك».

وأعلن الظفرة في سبتمبر 2020، تعرض لاعبه محمد إسماعيل الجنيبي لقطع جزئي، في الرباط الصليبي، وشهد الشهر ذاته إجراء الكونغولي باول مبوكو لاعب الوحدة جراحة في غضروف الركبة.

في المقابل لم تمنع تأكيدات الفحص الطبي للنجم عمر عبد الرحمن عقب مباراة فريقه السابق الجزيرة أمام الظفرة في الجولة الثانية للدوري، والتي أقيمت في أكتوبر 2020، بشأن سلامة أربطة الركبة والغضروف، مع وجود تورم خفيف في الركبة، عن الغياب الطويل للاعب الذي خضع سابقاً لعمليتي جراحة للرباط الصليبي.

وعلى غرار انتظار «الفرسان» للمشاركة الأولى لـ «عموري»، لا يزال جمهور الوصل يترقب الظهور الرسمي الأول للمهاجم محمد العكبري المنتقل من النصر، بعدما خضع في يونيو 2020 لعملية جراحية ناجحة في دبي للرباط الصليبي.

وأعلن العين في نوفمبر 2020 خضوع لاعبه إسماعيل أحمد لعملية جراحية ناجحة في الركبة، غاب بسببها لنحو 3 أشهر عن الملاعب، وانتهى في المقابل موسم حسن زهران مدافع عجمان مبكراً بعد إصابته في مباراة فريقه أمام النصر، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وخضوعه لجراحة مزدوجة في مفصلي الركبتين اليمنى واليسرى، أجريت له في أحد مستشفيات أبوظبي.

من جانبه، ذكر منير الجزاريلي دكتور إعادة التأهيل الرياضي وإصابات الملاعب، أن إصابات الغضاريف والرباط الصليبي الأمامي للركبة، تعد من الأكثر شيوعاً لدى الرياضيين بشكل عام، حيث تتعدد الأسباب ما بين تغيير الاتجاه أو التوقف بشكل مفاجئ، تلقى ضربة مباشرة في الركبة، الاصطدام بجسم صلب، وتتمثل أهم الأعراض المصاحبة للإصابة في الإحساس بالألم، وتورم الركبة فقدان نطاق الحركة والشعور بعدم الثبات والمضاعفات المصاحب.

ولفت إلى أن ظروف جائحة كورونا الحالية، تلقي بظلالها في انتشار إصابات الرباط الصليبي عطفاً على تفاوت فترات الإعداد التي سبقت انطلاقة الموسم، إضافة إلى عدم التوازن العضلي في الفخذ وعدم تقوية عضلات الحوض والبطن، عدم الاعتناء بالتغذية ووسائل الاستشفاء وعلى رأسها النوم، إضافة إلى تسريع عمليات الاستشفاء وحتى نوعية حذاء اللاعب، كما أن الدراسات الجديدة أشارت إلى أن نقص «فيتامين د»، قد يرفع نسبة التعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

ونوه الجزايرلي إلى أهمية أن يكون الإعداد البدني للاعبين في الأندية فردياً وليس جماعياً، سواء على مستوى معسكر الإعداد قبل بداية الموسم أو التدريبات العادية أثناء الموسم، بحيث يتم وضع برامج التدريبات للاعبين حسب القياسات الفردية.



