دوري أقوياء اليد يحافظ على ثبات فرق القمة

رضا سليم (دبي)

رفضت الجولة 15 من دوري أقوياء اليد إجراء تغييرات في جدول الترتيب، وأسفرت الجولة التي غاب عنها المتصدر فريق الشارقة، عن فوز شباب الأهلي على الجزيرة بفارق هدف 27-26، في صالة فخر أبوظبي، وانتهى شوطها الأول لمصلحة الضيوف بفارق هدف، في الوقت الذي واصل النصر تفوقه وصحوته، والحفاظ على الوصافة بعد فوزه على الوصل بنتيجة 27-24 في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى شوطها الأول بتقدم الوصلاوية بفارق هدف 12-11، وتخطى العين منافسه الظفرة بنتيجة 23-18، بصالة البنفسج وانتهى الشوط الأول 11-10 للعيناوي، وتفوق مليحة على الوحدة بنتيجة 34-21 التي جرت بينهما بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول 16-12 لأصحاب الأرض، وتعادل دبا الحصن مع بني ياس 22-22 بصالة الحصن، بعدما تقدم السماوي 12-11 في الشوط الأول.

وبنهاية الجولة الخامسة عشر حافظ الشارقة على الصدارة، رغم غيابه عن الجولة برصيد 39، ويأتي في الوصافة فريق النصر 34 نقطة، والعين الثالث 33 نقطة، ومليحة الرابع 32 نقطة، وشباب الأهلي الخامس بنفس رصيد النقاط، والوصل السادس 28 نقطة والجزيرة السابع 24 نقطة ودبا الحصن الثامن 20 نقطة، وتساوى الظفرة والوحدة وبني ياس في المراكز الثلاثة الأخيرة من التاسع إلى الحادي عشر برصيد 17 نقطة.