كأس الوصل للقدرة يجمع النخبة في سيح السلم

محمد حسن (دبي)

تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السابعة صباح الغد، سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات واندية الفروسية بالدولة.

ينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت جوائز قيمة للمشاركين في السباق، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس الأول، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

المراحل

* الأولى: 40 كلم «اللون الأصفر»

* الثانية: 35 كلم «اللون الأحمر»

* الثالثة: 25 كلم «اللون الأزرق»

* الرابعة: 20 كلم «الأبيض»